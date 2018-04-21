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بعد هبوط أثاره انتقاد ترامب لأوبك.. النفط يقفز مجددا فوق 74 دولارا

بعد هبوط أثاره انتقاد ترامب لأوبك.. النفط يقفز مجددا فوق 74 دولارا
http://almnatiq.net/?p=569724
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط لتستقر بعد هبوط في وقت سابق من الجلسة أثارته انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدور أوبك في دفع الأسعار العالمية للخام إلى الصعود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.06 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 7 سنتات إلى 68.40 دولار للبرميل.

واتهم ترامب الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع أسعار النفط “على نحو مصطنع” بعد أكثر من عام على اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين قلص مخزونات الخام العالمية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يقول “يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا”.

وردا على تغريدة ترامب، قال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن المنظمة ليس لديها مستوى مستهدف للأسعار، لكنها تعمل على إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع سجل برنت والخام الأميركي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل على الترتيب، مدعومين بالمخاطر الجيوسياسية وتقلص وفرة المعروض في الأسواق.

وينهي الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على مكاسب تزيد عن 1 في المئة.

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