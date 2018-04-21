عملية الساحل الغربي تثير هلع الحوثيين

المناطق - وكالات

أثارت العملية العسكرية التي بدأتها قوات المقاومة اليمنية بدعم القوات الإماراتية في التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي وما تخللها من تقدم سريع، هلع الحوثيين، الذين يسابقون الزمن للدفع بتعزيزات إلى مدينة الحديدة.

وبعد العملية، دفعت ميليشيات الحوثي بالقيادي الميليشياوي البارز صالح الصماد إلى محافظة الحديدة للحشد، خشية سقوط مدينة الحديدة وميناء الحديدة الاستراتيجي.

وفي محاولة يائسة، دعا الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للميليشيات الحوثية، أبناء الحديدة للوقوف إلى جانب مليشياتهم ومساندتها في مواجهة التقدم المتسارع لقوات المقاومة في الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.