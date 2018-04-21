بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

المناطق - الرياض

عقب الانهيار القطري في كافة القطاعات والمجالات، وجه حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق (النصف الثاني لتنظيم الحمدين)، نداء لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ودعاهم لإعطاء الأولوية للمصلحة العامة، حسب زعمه.

ونشر حمد بن جاسم سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، قال في إحداها لقادة مجلس التعاون، لا تجعلوا خلافا أسماه (مفتعلا) ليس له أساس يجمد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة. فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات.

وتمر قطر بحالة موت بطيء بسبب تنظيم الحمدين الذي يستثمر في الإرهاب بدلًا من جعل الشعب القطري أولوية لديه، وهو ما دفع مغردين على “تويتر” خلال اليومين الماضيين للتفاعل عبر وسم “انهيار الاقتصاد القطري” للتأكيد على ضرورة عقاب تنظيم الحمدين.