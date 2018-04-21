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للجنسين .. وظائف في شركة الاتصالات STC

للجنسين .. وظائف في شركة الاتصالات STC
http://almnatiq.net/?p=569741
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف (للرجال والنساء) في مجال التسويق وتقنية المعلومات.

وجاءت الوظائف حسب المسميات والشروط التالية:

– محلل تسويق أول (Senior Marketing Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، تقنية معلومات، علوم حاسب) مع خبرة لا تقل عن سنتين في تحليلات التسويق بخلفية تقنية.

– أخصائية تسويق – للنساء فقط (Marketing Specialist – Female)
المتطلبات: بكالوريوس إدارة أو تسويق مع خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق الرقمي أو برامج الولاء.

– أخصائي تسويق (Marketing Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير تخصص تسويق أو إدارة أعمال أو ما يعادلهم مع خبرة 4 سنوات في مجال تسويق منتجات الاتصالات.

– مهندس إدارة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Risk Management Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس علوم حاسب أو تقنية معلومات ويفضل درجة الماجستير في مجال الحاسب مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

– محلل أول عمليات تقنية المعلومات (Senior IT Operations Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم معلومات) مع خبرة لا تقل سنتين في نفس المجال.

– محلل تسويق أول – إدارة المنتجات – للنساء فقط (Senior Marketing Analyst – Product Management – Female)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في التسويق أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في تسويق منتجات الاتصالات والعروض والأنشطة الترويجية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.

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