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بن دغر: الحوثيون فقدوا معظم قوتهم .. نهايتهم باتت قريبة وحتمية

بن دغر: الحوثيون فقدوا معظم قوتهم .. نهايتهم باتت قريبة وحتمية
http://almnatiq.net/?p=569745
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، اليوم الجمعة، إن الحوثيين فقدوا معظم قوتهم وإن نهايتهم باتت قريبة وحتمية.

ودعا رئيس الوزراء اليمني المغرر بهم في صفوف الحوثيين للعودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي الذي يضمن توزيع عادل للثروة والسلطة.

وأكد بن دغر أن الشعب اليمني لن يقبل بالخرافة وسيدافع عن المبادئ الوطنية العظمي في الدفاع عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر العظيمتين.

وقال: “تضحيات أبناء البيضاء تأتي امتدادا لتضحيات آبائهم وأجدادهم الذين انتصروا لقيم الجمهورية إبان ثورة 26 سبتمبر كخيار وثبات وطني لا مناص ولا تنازل عنه”.

واطلع رئيس الوزراء اليمني، خلال اتصال هاتفي مع محافظ البيضاء، صالح الرصاص، على الانتصارات التي حققها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي في مختلف الجبهات بمحافظة البيضاء ضد المسلحين الحوثيين.

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