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السبت .. ختام بطولة القصيم للخيل العربية في منتجع لوذان بالمذنب

السبت .. ختام بطولة القصيم للخيل العربية في منتجع لوذان بالمذنب
http://almnatiq.net/?p=569749
المناطق / المذنب

تختتم يوم السبت 5 شعبان 1439هـ بطولة القصيم للخيل العربية في نسختها الثانية ، والتي ينظمها مربط سحابة تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ، وذلك في منتجع لوذان شمال محافظة المذنب.

ويشهد اليوم الختامي إقامة ٦ بطولات خصصت الأولى للمهرات عمر السنة والثانية للأمهار عمر السنة والثالثة للمهرات عمر السنتين والثلاث والرابعة للأمهار عمر ، والخامسة للأفراس، والسادسة للفحول، ويحصل الفائز بالمركز الأول على الذهب والثاني يحصل على الفضة ويحصل الثالث على البرونز.

وأسفرت التصفيات المبدئية اليوم الجمعة ثاني أيام البطولة عن تحقيق “وجيه الخالدية” لإسطبلات الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان المركز الأول في الشوط الخامس والمخصص للأمهار عمر السنتين الفئة (أ) ، فيما نال المركز الثاني المهر “راني الخالد” لمزرعة الخالد.

وفي الفئة (ب) من الشوط الخامس والمخصص للأمهار عمر السنتين فاز بالمركز الأول المهر “دي بهاج” لمربط اللنجاوي، ونال المركز الثاني المهر “عالي الخالدية” لإسطبلات الخالدية.

وفي الشوط السادس شوط الأمهار أعمار ٣ سنوات حقق المركز الأول المهر “مشهور الجلوية” للمالك منصور المقحم، ونال المركز الثاني “جرير المحمل لمربط المحمل”.

وأكد عضو مجلس إدارة ميدان الملم سعود للفروسية بالقصيم ، مالك منتجع لوذان إبراهيم بن عبدالله الشتوي أن رعاية بطولة القصيم للخيل العربية هي حباً للخيل وملاكها واحتذاءً بما تقدمه القيادة الرشيدة من حرص كبير لدعم وتطوير الخيل والفروسية في المملكة ، وقال : ” الفروسية السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، حققت عدد كبير من الألقاب الإقليمية والعالمية “. ، وان النتائج التي حققتها الفروسية السعودية محل فخر واعتزاز لنا جميعاً.

وأشار إلى أن الفروسية بمنطقة القصيم تشهد تطور كبير بدعم دائم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، لافتًا النظر إلى أن الإنتاج السعودي للخيل العربية أصبح محط أنظار العالم نظراً للنوعية الفاخرة التي ينتجها الملاك السعوديون بعد أن كسبوا الثقافة والخبرة في مجال أنتاج وتربية الخيل العربية ، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في ختام بطولة القصيم .

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