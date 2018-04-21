احدث الأخبار

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 السبت .. ختام بطولة القصيم للخيل العربية في منتجع لوذان بالمذنب
منطقة القصيم
 بن دغر: الحوثيون فقدوا معظم قوتهم .. نهايتهم باتت قريبة وحتمية
أبرز المواد
 للجنسين .. وظائف في شركة الاتصالات STC
أبرز المواد
 بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج
أبرز المواد
 عملية الساحل الغربي تثير هلع الحوثيين
أبرز المواد
 تصاعد التوتر العالمي.. الصين تنخرط بمواجهة عسكرية وتعترض 3 سفن أسترالية
أبرز المواد
 ذهب المعزّون وبقيت هذه الأم منهارة على قبر ابنها تضمه إلى صدرها
أبرز المواد
 بعد هبوط أثاره انتقاد ترامب لأوبك.. النفط يقفز مجددا فوق 74 دولارا
أبرز المواد
 “أمن الدولة” توقف مقيما إيرانيا متورطا في قضايا أمنية
أبرز المواد
 بمشاركة سعودية .. طبول عالمية تدق داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة “لأجل السلام”
أبرز المواد
 بعد هجوم مباغت للمقاومة.. السيطرة على مواقع استراتيجية للحوثيين
أبرز المواد
خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

أبرز المواد
سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

أبرز المواد
أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أبرز المواد
ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

أبرز المواد

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بالمملكة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=569753
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية للمدينة المنورة وغرب منطقة الرياض وكذلك تؤثر على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية تسبق برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر نوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول مساءً الى جنوبية شرقية وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

بن دغر: الحوثيون فقدوا معظم قوتهم .. نهايتهم باتت قريبة وحتمية

بن دغر: الحوثيون فقدوا معظم قوتهم .. نهايتهم باتت قريبة وحتمية
للجنسين .. وظائف في شركة الاتصالات STC

للجنسين .. وظائف في شركة الاتصالات STC
بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*