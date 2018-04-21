سعود آل سويلم رئيس نادي ‎النصر يعلن انسحاب ناديه من ميثاق الشرف

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم انسحاب ناديه من ميثاق الشرف المبرم والموقَّع من جميع الأندية.
وقال : “نادي النصر تضرر كثيرًا من ميثاق الشرف، وقيَّدنا كثيرا. ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق؛ ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.
كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم انسحاب ناديه من ميثاق الشرف المبرم والموقَّع من جميع الأندية.
وقال : “نادي النصر تضرر كثيرًا من ميثاق الشرف، وقيَّدنا كثيرا. ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق؛ ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.
التعليقات (٠) اضف تعليق