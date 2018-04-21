سعود آل سويلم رئيس نادي ‎النصر يعلن انسحاب ناديه من ميثاق الشرف

المناطق_الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم انسحاب ناديه من ميثاق الشرف المبرم والموقَّع من جميع الأندية.

وقال : “نادي النصر تضرر كثيرًا من ميثاق الشرف، وقيَّدنا كثيرا. ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق؛ ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.