احدث الأخبار

سعود آل سويلم رئيس نادي ‎النصر يعلن انسحاب ناديه من ميثاق الشرف
أبرز المواد
 الأرصاد: استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 السبت .. ختام بطولة القصيم للخيل العربية في منتجع لوذان بالمذنب
منطقة القصيم
 بن دغر: الحوثيون فقدوا معظم قوتهم .. نهايتهم باتت قريبة وحتمية
أبرز المواد
 للجنسين .. وظائف في شركة الاتصالات STC
أبرز المواد
 بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج
أبرز المواد
 عملية الساحل الغربي تثير هلع الحوثيين
أبرز المواد
 تصاعد التوتر العالمي.. الصين تنخرط بمواجهة عسكرية وتعترض 3 سفن أسترالية
أبرز المواد
 ذهب المعزّون وبقيت هذه الأم منهارة على قبر ابنها تضمه إلى صدرها
أبرز المواد
 بعد هبوط أثاره انتقاد ترامب لأوبك.. النفط يقفز مجددا فوق 74 دولارا
أبرز المواد
 “أمن الدولة” توقف مقيما إيرانيا متورطا في قضايا أمنية
أبرز المواد
 بمشاركة سعودية .. طبول عالمية تدق داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة “لأجل السلام”
أبرز المواد
خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

أبرز المواد
سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

أبرز المواد
أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أبرز المواد
ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

أبرز المواد

سعود آل سويلم رئيس نادي ‎النصر يعلن انسحاب ناديه من ميثاق الشرف

سعود آل سويلم رئيس نادي ‎النصر يعلن انسحاب ناديه من ميثاق الشرف
http://almnatiq.net/?p=569754
المناطق_الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم انسحاب ناديه من ميثاق الشرف المبرم والموقَّع من جميع الأندية.

وقال : “نادي النصر تضرر كثيرًا من ميثاق الشرف، وقيَّدنا كثيرا. ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق؛ ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.

روابط ذات صلة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بالمملكة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بالمملكة
بن دغر: الحوثيون فقدوا معظم قوتهم .. نهايتهم باتت قريبة وحتمية

بن دغر: الحوثيون فقدوا معظم قوتهم .. نهايتهم باتت قريبة وحتمية
للجنسين .. وظائف في شركة الاتصالات STC

للجنسين .. وظائف في شركة الاتصالات STC

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*