الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

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أعلن صندوق التنمية العقاري عن برنامج يناسب شريحة «المتسببين» الذين لا يوجد لديهم عمل وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل البرنامج في وقت لاحق، كما يجري العمل على برنامج آخر يناسب شريحة محدودي الدخل، بحسب “المدينة”.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري تأسس عام 1394هـ، من أجل المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة، وبدأ الصندوق برأس مال قدره 250 مليون ريال.