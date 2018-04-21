“عكس السائد”.. بحث جديد يكشف أضرار الشاي الأخضر!

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كشف بحث جديد أصدرته الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أن تناول جرعات كبيرة من المكملات الغذائية المحتوية على مستخلص الشاي الأخضر، قد يؤدي إلى تلف الكبد.

وقالت الهيئة إن الشاي الأخضر الذي يستخدم لإعداد المشروب لا يزال آمنا. كما يظل الشاي سريع التحضير آمنا إذا كان يحتوي على مستويات أقل من مضادات الأكسدة الموجودة بشكل طبيعي في الشاي الأخضر.

وأضافت: إن تناول كمية كبيرة من مضادات الأكسدة قد يكون مضرا.

وذكر باحثو الهيئة التي تشرف على سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي أن معظم المكملات الغذائية تحتوي على ما بين 5 و1000 ملليغرام من الشاي، مؤكدين أن تناول أكثر من 800 ملليغرام يوميا يزيد المخاطر الصحية، واستدركوا: أما تناول كميات كبيرة من مشروب الشاي الأخضر فإنه ليس مرتبطا بتلف الكبد، لاحتوائه على تركيز أقل من مضادات الأكسدة.