«موتورولا» تفاجئ الجميع بــ6 هواتف جديدة

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في خطوة مفاجئة وغير مرتقبة، وبالرغم من كل الشائعات التي تحدثت عن إطلاق موتورولا لهاتف جديد، قامت الأخيرة بالإعلان عن 6 هواتف جديدة بمزايا مختلفة بدلاً من هاتف واحد.

وكانت ثلاثة منها من فئة G، وهي Moto G6، Moto G6 Play، و Moto G6 Plus، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف أخرى من فئة E، وهي Moto E5، Moto E5 Play، و Moto E5 Plus. وتأتي هذه الهواتف بأسعار منخفضة حيث تتراوح بين 150 يورو إلى 300 يورو فقط!

اللافت للانتباه في هواتف موتورولا الجديدة بأن جزء منها جاء بكاميرا مزدوجة تماشيا مع السوق بالرغم من تواضع باقي الميزات الأخرى، كما أنها جاءت بأبعاد الشاشة 18:9 باستثناء E5 Play وهو نفس الأمر الذي بدأت تتبعه الشركات. والُملاحظ أن جميع الهواتف تحمل مدخل للذاكرة الخارجية وتمتلك خاصية الحماية عن طريق بصمة الأصبع، كما تعمل بنظام تشغيل آندرويد أوريو 8.0.

Moto G6

يأتي هاتف Moto G6 مع معالج سنابدراغون 450 وذاكرة رام 3 جيغابايت للنسخة التي تحمل مساحة تخزين داخلية 32 جيغابايت و4 جيغابايت رام لنسخة 64 جيغابايت.

ويأتي الهاتف بشاشة بدقة 1080 بكسل بقياس 5.7 بوصة، بالإضافة إلى بطارية بحجم 3000 ملي أمبير / ساعة. أما بخصوص الكاميرا، فهو يأتي مع كاميرا خلفية بعدستين بدقة 12 ميغابكسل و5 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

Moto G6 Plus

أما هاتف Moto G6 Plus والذي يُعد أفضل الهواتف التي طرحتها الشركة، فإنه يأتي مع معالج سنابدراغون 630 ونسختين من الرام بحجم 4 أو6 جيغابايت بجانب مساحة تخزين داخلية 64 جيغابايت.

كما يأتي مع شاشة بقياس 5.9 بوصة وبدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى بطارية بحجم 3200 ملي أمبير / ساعة. أما الكاميرا فالأمامية تأتي بدقة 8 ميغابكسل، والخلفية تأتي بعدستين 12 ميغابكسل و5 ميغابكسل.

Moto G6 Play

أما في ما يخص هاتف Moto G6 Play فهو يأتي مع معالج سنابدراغون 427 وذاكرة رام 2 أو3 جيغابايت، بالإضافة لنسختين من مساحة التخزين الداخلية 16 جيغا أو 32 جيغابايت.

أما البطارية فهي تأتي بحجم 4000 ملي أمبير / الساعة. كما يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 5.7 بوصة وكاميرا بعدسة واحدة بدقة 13 ميغابكسل مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

سلسلة E

نأتي للحديث عن سلسلة E، ونبدأها مع هاتف Moto E5 الذي يأتي مع معالج سنابدراغون 425 وذاكرة رام 2 جيغابايت مع مساحة تخزين داخلية 16 جيغابايت. ويجلب الهاتف معه شاشة 5.7 بوصة بدقة 720 بكسل مع بطارية 4000 ملي أمبير / ساعة. كما يأتي مع كاميرا خلفية 13 ميغابكسل وأمامية 5 ميغابكسل.

Moto E5 Plus

أما هاتف Moto E5 Plus فيأتي بمعالج سنابدراغون 435 وذاكرة رام 3 جيغابايت مع مساحة تخزين داخلية 32 جيغابايت.

ويأتي مع شاشة بقياس 6.0 بوصة ودقة 720 بكسل بالإضافة لكاميرا أمامية 8 ميغابكسل وخلفية 12 ميغابكسل، كما يجلب معه بطارية كبيرة بحجم 5000 ملي أمبير / ساعة.

Moto E5 Play

وختاما بالحديث عن هاتف Moto E5 Play، فإنه يأتي مع معالج سنابدراغون بنخستين؛ إما 425 أو 427 بجانب ذاكرة رام 2 جيغابايت ومساحة تخزين داخلية 16 جيغابايت.

فيما تأتي الشاشة بقياس 5.2 بوصة وبدقة 720 بكسل، كما يأتي مع كاميرا بدقة 8 ميغابكسل في الخلف و5 ميغابكسل في الأمام. أما البطارية فهي تأتي بحجم 2800 ملي أمبير / ساعة ولكنها قابلة للإزالة على عكس باقي الهواتف الأخرى.