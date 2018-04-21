تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة القصيم

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أعلنت جامعة القصيم عن رغبتها بسد الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها بالرتب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصصات التي لا يمنح فيها درجة الدكتوراه .

وسيتم استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونياً خلال الفترة من يوم الثلاثاء 01/08/1439هـ حتى يوم الثلاثاء 15/08/1439هـ.

وقالت أن من ضمن شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج.

أن يكون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس وأن يكون حاصلا على جميع المؤهلات (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) بنظام الانتظام.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها الكلية له وأن يجتاز المتقدم أي شروط مطلوبة من مجلسي القسم والكلية المختصين.

وقالت ان الوثائق المطلوبة :صورة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين وصورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة وموافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

وعلى الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه، الاطلاع على الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

يتم التقديم على الوظيفة المناسبة لمؤهلات المتقدم بتعبئة جميع حقول نموذج التقديم في البوابة الإلكترونية للتقديم على الوظائف الأكاديمية عبر موقع الجامعة الإلكتروني ورفع جميع المستندات المطلوبة على صيغة PDF.

في حالة وجود أي استفسار عن طريقة التقديم أو رفع المستندات المطلوبة أو متابعة الطلب يرجى الاتصال على الهاتف 0163800050 تحويلة: (1163-1982).

وللمزيد من المعلومات وتفاصيل الوظائف على الرابط التالي:

http://vpgsr.qu.edu.sa/content/news/18/