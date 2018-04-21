ضعف شبكة الاتصالات السعودية تعزل سكان رماح

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طالب أهالي محافظة رماح المسؤولين في شركة الاتصالات السعودية stc على سرعة التجاوب مع طلباتهم والشكاوي المستمره بتركيب أبراج جديدة تكون بديله للموجودة والتى تفتقد الاتصال والانترنت وترقية خدمة الجيل الرابع.

وأكد المواطن / فايز مناحي السبيعي بالقول ان : محافظة رماح من المحافظات الكبيرة في عدد السكان وكثرة الهجر والقرى التابعة للمحافظة وبعد المسافة بينهما وأنه لا يوجد في المحافظة إلا القليل من الأبراج والتي لايستفيد منها إلا القليل وبعض القرى الاتصال والانترنت فيها شبه معدوم بسبب بعد الشبكة عنها، حسب ما اوردت الوئام.

وأضاف بالقول: يتسبب هذا الضعف في تعطيل الكثير من مصالحنا خصوصاً مع ارتباط الكثير من المعاملات اليومية بشبكة الإنترنت تحديداً برنامج نور للتعليم وبرنامج أبشر لوزارة الداخلية وغيرها، مؤكداً انه تقدم بشكوى اكثر من مره في الإدارة الرئيسية لشركة الاتصالات السعودية بالرياض وبدون جدوى للأسف.

وطالب شركة الاتصالات السعودية بوضع حل سريع وتركيب أبراج وترقية الأبراج الموجود بخدمات الجيل الثالث والرابع.

ومن الجدير ذكره أن محافظة رماح تشهد زيادة في النمو العمراني وبلغ عدد السكان أكثر من 30 الف مما يزيد الطلب على الشبكة ويزيد المعاناة على الكثير من المشتركين.