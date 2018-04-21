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قرار تاريخي لكوريا الشمالية “إيقاف التجارب النووية”

قرار تاريخي لكوريا الشمالية “إيقاف التجارب النووية”
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المناطق_وكالات

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونع أون، أن بلاده ستجمد التجارب النووية وإطلاق الصواريخ وإغلاق موقع التجارب النووية في شمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، اليوم السبت، إنه من الحادي والعشرين من شهر أبريل ستتوقف كوريا الديمقراطية (الشمالية) عن إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضافت الوكالة: ستغلق كوريا الديمقراطية موقع إجراء التجارب النووية في شمال البلاد، تأكيدا لتعهدها بالتوقف عن التجارب النووية.

وتم التوصل لهذه القرارات أثناء الاجتماع العمومي لأعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أمس الجمعة، بحسب ما أفادت به الوكالة.

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