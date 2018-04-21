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“القحطاني” يكشف عن تعريف “السعودية أولًا”.. ويوجه هذه الدعوة للمغردين!

“القحطاني” يكشف عن تعريف “السعودية أولًا”.. ويوجه هذه الدعوة للمغردين!
http://almnatiq.net/?p=569802
المناطق_الرياض

كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، عن تعريف هاشتاق “السعودية أولاً”، ودعا المغردين إلى التفاعل والتغريد مع الهاتشاق.
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “أمنها الوطني ومصالحها الخارجية وريادتها الإسلامية والعربية وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها الاقتصادية وتقدمها وتطورها وسعادة شعبها أولاً، هذا تعريف السعودية أولاً”.
وأضاف القحطاني: “وهو ما ستحققه رؤية ٢٠٣٠ المباركة إن شاء الله، دعوة مفتوحة للتغريد في هذا الهاشتاق يوم الأحد ٨ مساءً”.

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