كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، عن تعريف هاشتاق “السعودية أولاً”، ودعا المغردين إلى التفاعل والتغريد مع الهاتشاق.
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “أمنها الوطني ومصالحها الخارجية وريادتها الإسلامية والعربية وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها الاقتصادية وتقدمها وتطورها وسعادة شعبها أولاً، هذا تعريف السعودية أولاً”.
وأضاف القحطاني: “وهو ما ستحققه رؤية ٢٠٣٠ المباركة إن شاء الله، دعوة مفتوحة للتغريد في هذا الهاشتاق يوم الأحد ٨ مساءً”.
“القحطاني” يكشف عن تعريف “السعودية أولًا”.. ويوجه هذه الدعوة للمغردين!
كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، عن تعريف هاشتاق “السعودية أولاً”، ودعا المغردين إلى التفاعل والتغريد مع الهاتشاق.
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