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رابطة الدوري السعودي تنفي زيادة أندية المحترفين

رابطة الدوري السعودي تنفي زيادة أندية المحترفين
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المناطق_الرياض

نفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، كل ما تردد في الآونة الأخيرة، حول وجود نية لزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة بداية من الموسم المقبل إلى 18 فريقاً.

وأصدرت الرابطة بياناً مقتضباً عبر حساببها الرسمي على تويتر ذكرت فيه: عدد الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل 2018-2019 سيكون 16 فريقاً فقط، ولا صحة لزيادة العدد أكثر من ذلك.

يذكر أن الاتحاد السعودي قرر في وقت سابق، رفع عدد الفرق المشاركة في البطولة بداية من الموسم المقبل، من 14 إلى 16 فريقاً.

وضمن فريقاً الوحدة والحزم التأهل إلى دوري المحترفين في نسخته المقبلة، في الوقت الذي يخوض فيه الطائي والكوكب مباراتي الملحق أمام أحد والرائد على الترتيب.

ويواجه الطائي نظيره أحد، في 26 أبريل المقبل ذهاباً و3 مايو المقبل إياباً، بينما يلتقي الرائد والكوكب في 27 أبريل و4 مايو .

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