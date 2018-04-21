رئيس الحكومة اليمنية: نهاية ميليشيات الحوثي اقتربت

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أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، أن نهاية ميليشيات الحوثي الانقلابية، باتت قريبة جداً، مشيراً إلى أنها فقدت معظم قوتها.

ودعا، بن دغر خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ البيضاء صالح الرصاص أمس الجمعة، المغرر بهم في صفوف الميليشيات، إلى العودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي.

وقال بن دغر إن الشعب اليمني لن يقبل بالخرافة والحق الإلهي في الحكم، في إشارة إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأشاد بن دغر بالانتصارات الميدانية المحققة في عدد من جبهات البيضاء على طريق تحرير كافة مناطقها.