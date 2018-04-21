الإطاحة بعصابة تسرق الوافدين بالرياض

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http://almnatiq.net/?p=569811
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض, أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة جرائم السطو والسلب المتمثلة في السرقة من الصيدليات والمحال التجارية تحت تهديد السلاح, وعلى ضوء البلاغ الوارد لمركز شرطة الخليج بتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ من مقيم باكستاني الجنسية عن تعرضه خلال عمله بإحدى الصيدليات للاعتداء من قبل مجهولين وتهديده بسلاح ناري (مسدس) وسرقة مبلغ مالي من صندوق المحاسبة والهرب.
فقد باشرت الأجهزة الأمنية مهامها فور تلقي البلاغ, وبتكثيف الجهود تمكنت إدارة دوريات الأمن – بتوفيق من الله – من تحقيق الاشتباه في مركبتين , وتم التعامل مع قائديها وفق ما يقتضيه الموقف بعد محاولتهما الفرار خلال استيقافهما وبالقبض عليهم تبين أنهم ثلاثة متهمين (مواطن ومصرييّن/ جميعهم في العقد الثالث من العمر) وضبط بحوزتهم على مجسمين لسلاح ناري مزيف نوع (مسدس) ومبلغ (٢٧٠٢) ريال , وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل الجهة المختصة تبين ارتباطهم بخمس حوادث سطو وسلب بذات النمط والأسلوب الإجرامي ، أقرّوا باتركابها مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط شرق العاصمه الرياض, جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك, لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

– والله الهادي إلى سواء السبيل –

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