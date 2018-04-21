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عقوبات لـ«26» منشأة مخالفة بقطاع الإيواء السياحي بجدة

عقوبات لـ«26» منشأة مخالفة بقطاع الإيواء السياحي بجدة
http://almnatiq.net/?p=569816
المناطق_جدة

رصدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة، خلال الجولات الرقابية الميدانية على قطاع الإيواء السياحي الشهر الجاري، 62 مخالفة ، وحررت 23 إشعارا لعدم وجود ترخيص من البلدية أو الدفاع المدني، فيما صدرت عقوبات مالية لـ 26 منشأة مخالفة بقيمة 391800 ريال.

وأفاد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أن الجولات تأتي استعداداً لموسم الصيف، منوهاً بتجاوب المستثمرين في القطاع والتزامهم بالأنظمة والإجراءات، لافتاً إلى أن الجولات الرقابية للهيئة ستستمر على جميع المواقع بما يسهم في الالتزام بتعليمات الهيئة، وتحسين وتصحيح الخدمات.

وبين العمري أن جدة تحتض حالياً 102 فندق حتى نهاية الربع الأول من العام 2018م توفر ما مجموعة 12600 غرفة مع توقعات أن يصل العدد إلى 115 فندقا بنهاية العام 2020م.

فيما يصل عدد الوحدات السكنية المفروشة المرخصة إلى 708 وحدات سكنية توفر ما مجموعة 29200 شقة باختلاف أنواعها، مع توقعات أن يصل العدد إلى 850 وحدة سكنية مرخصة بنهاية العام 2019م .

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