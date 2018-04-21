حمد بن جاسم يستجدي عبر تويتر.. ومغرّدون: هروب من المسؤولية

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تلقّى رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، عاصفة من التعليقات اللاذعة بعد نشره عددًا من التغريدات على حسابه الرسمي، بدا فيها وكأنه يستجدي دول المقاطعة الخليجية، بدعوى الحفاظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي.

وكتب بن جاسم:نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافًا مفتعلًا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة، فهذا الخلاف يمكن أن يستمر إلى فترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات.

وتابع: ليس من المعقول أن تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجانٍ ليست بأهمية لجان المجلس، علمًا بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: ((تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى)).

وأضاف، في تغريدة ثالثة: هذا المجلس أُسّس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمن الصعب، والوضع الهابط، أن نجد من يقدّم المصلحة العامة على الأمور الشخصية.

وأثارت تغريدات بن جاسم حفيظة العديد من المعلقين، الذين رأوا أنها محاولة للهروب من المسؤولية عن الأزمة القطرية مع دول المقاطعة العربية، وتصوير الأمر على أنه خلاف مفتعل.