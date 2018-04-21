احدث الأخبار

هيئة السياحة السويسرية تختتم أيام الموضة السويسرية في الرياض
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تدشن مركز الإبداع البلدي
المنطقة الشرقية
 مهرجان الساحل الشرقي يستعيد فن الزهيريات البحري
المنطقة الشرقية
 جمعية الثقافة والفنون بالرياض تقدم أمسية موسيقية جمعت بين فرقة برولي الأمريكية وفرقة موسيقى الجمعية
منطقة الرياض
 الأمير سلطان بن سلمان يعزي أسرة الغراش بالأحساء في وفاة الحرفي “صالح”
المنطقة الشرقية
 جمعية الثقافة والفنون بالرياض تشارك في اليوم العالمي للتراث بالعديد من الألوان التراثية والشعبية
منطقة الرياض
 شاهد .. مبادرة تراثنا رؤية 2030 تختتم زيارتها لمهرجان الساحل الشرقي
المنطقة الشرقية
 انطلاقة مجلس ضحوية
منطقة الرياض
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلق فعاليات مهرجان “المانجو والفواكه الاستوائية 13”
منطقة جازان
 محمد بن ناصر يدشن ملتقى بيهانس جازان 2018 الثالث..
منطقة جازان
 صورة توعوية تنال إعجاب رواد شبكات التواصل
أبرز المواد
 فيديو.. لماذا لم يُظهر إعلام قطر استقبال ترامب المشين لـ”تميم” ؟
أبرز المواد
سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

أبرز المواد
بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

أبرز المواد
فضائح قطر تتوالى .. رجل أمن قطري يكشف معلومات صادمة عن عزل الشيخ خليفة قبل الانقلاب عليه

فضائح قطر تتوالى .. رجل أمن قطري يكشف معلومات صادمة عن عزل الشيخ خليفة قبل الانقلاب عليه

أبرز المواد
المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

أبرز المواد

مهرجان الساحل الشرقي يستعيد فن الزهيريات البحري

مهرجان الساحل الشرقي يستعيد فن الزهيريات البحري
http://almnatiq.net/?p=569859
الدمام - مريم البراهيم

استعاد مهرجان الساحل الشرقي في نسخته السادسة الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية ، وتقام فعالياته حالياً بمنتزه الملك عبدالله البحري بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام ويستمر لمدة 10 أيام ، تفاصيل الانغام والالحان البحرية التي كان ( النهام ) يطلقها من على سطح السفينة تحت ظلال الاشرعة وكانت الآمال تكبر عند البحارة وهم ينصتون إلى صوته الشجي عندما يردد المواويل الشعبية التي تهزهم عند سماعهم لهذا النغم وهو ينساب في لحن عذب يحرك شجونهم ويمدهم بالطاقة والحيوية.

كما أن للغناء البحري جذور تاريخية عريقة فالإنسان في منطقة الخليج استطاع من خلال العديد من الفنون الشعبية البحرية أن يعبر عن ذاته وهمومه حيث استفاد من محيطه البحري واستخدم كل ما يجده أمامه في تعبيراته الموسيقية، وتعد أغاني ( النهمة) من أهم أنواع الغناء الشعبي البحري المعروفة منذ القدم في منطقة الخليج العربي والتي لاتزال لها حضور مميز في قائمة الفنون الشعبية.

” الداخل مفقود.. والخارج مولود ” بهذه الكلمات بدء النهام صالح العبيد حديثه وهو يروي لنا كيف كانت حياة البحارة قبل 80عاماً، حيث الحكايات الطويلة التي جمعت البحر مع محبيه ومع الباحثين عن لقمة العيش في أعماقه.

ويقول ” النهام ” العبيد يستخدم البحارة قديماً، الشعر والفن للتعبير عن شقائهم ومعاناتهم مع البحر، وكان الشعراء يتنالون حياة البحارة في قصائدهم، لينشدها بعد ذلك “النهَام” في الرحلات البحرية الطويلة أو ما يعرف بـ (الغوص العود) ، أي الكبير ويستمر لمدة 4 أشهر و10 أيام، حيث يستخدم النهام مايعرف بفن ” الزهيريات” ، مبيناً أن أصعب المواقف في هذه الرحلة السنوية هي لحظة الوداع، حيث يشدو ” النهام ” بكلمات شهيرة على اللحن الزهيري.

واستطرد العبيد، الزهيريات أيضاً تستخدم في النهمة لحث البحارة على العمل ولها تأثير كبير عليهم، فتراهم ينجزون اعمالهم الشاقة بهمة ونشاط غير مبالين بالتعب وعناء البحر لاسيما اذا كان النهام ذا صوت جميل، مشيراً إلى أن أسعد لحظات البحارة هي لحظة العودة من رحلة الصيد، حيث تقام احتفالية للقاء الغائبين على طول شواطئ الخليج يشارك فيها النساء والأطفال فرحين بعودة سفن الغوص بعد غياب طويل، حين يعود البحارة على سفائنهم متوجين بأكاليل الغار بسحنات متبدلة وأصابع مقشرة وعيون تلتمع كاللآلئ التي جنوها في رحلة الأعماق الموحشة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تدشن مركز الإبداع البلدي

أمانة الشرقية تدشن مركز الإبداع البلدي
الأمير سلطان بن سلمان يعزي أسرة الغراش بالأحساء في وفاة الحرفي “صالح”

الأمير سلطان بن سلمان يعزي أسرة الغراش بالأحساء في وفاة الحرفي “صالح”
شاهد .. مبادرة تراثنا رؤية 2030 تختتم زيارتها لمهرجان الساحل الشرقي

شاهد .. مبادرة تراثنا رؤية 2030 تختتم زيارتها لمهرجان الساحل الشرقي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*