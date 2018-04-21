أمانة الشرقية تدشن مركز الإبداع البلدي

الدمام - المناطق

دشنت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا, مركز الإبداع البلدي, وذلك في مجمع الراشد التجاري بمحافظة الخبر, والذي انطلق برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, وبحضور رئيس المجلس البلدي الاستاذ عبد الهادي الشمري و نائب رئيس المجلس البلدي المهندس مبارك ال بجاش وعدد من قيادات الأمانة ومسؤوليها وعدد من المواطنين والمقيمين.

ويأتي تدشين المركز ضمن المرحلة الأولى لمشروع تأسيس وتفعيل مراكز الإبداع البلدي المنبثق من برنامج مدينتي 2018، والذي تزامن مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ “أسبوع الإبداع البلدي” لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع، كما تزامن تدشين المركز مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام 2018م.

وفِي كلمتة الافتتاحية أوضح مدير عام مركز الابداع البلدي بأمانة المنطقة الشرقية الاستاذ فهد بن سعد العجمي: بأن انطلاقة مركز الإبداع البلدي تهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، وإشراك كافة شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي.

وأضاف العجمي نعمل مع شركاؤنا من المواطنين والمقيمين إلى تحسين ورفع جودة القطاع البلدي باستقبال كافة مقترحاتهم و افكارهم الإبداعية .

وكرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال الحفل الجهات المساهمة، كما رئيس المجلس البلدي الاستاذ عبدالهادي الشمري نظير تعاون المجلس مع أمانة المنطقة الشرقية.

وتضمن إطلاق أسبوع الإبداع البلدي مشاركة العديد من الموهوبين والموهوبات، كما تضمن إطلاق مسابقة أفضل فكرة إبداعية.