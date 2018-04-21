هيئة السياحة السويسرية تختتم أيام الموضة السويسرية في الرياض

المناطق : مشعل العنزي

اختتمت مؤخرا في العاصمة الرياض فعاليات أيام الموضة السويسرية بالتعاون بين مصممي الأزياء السعوديين والسويسريين وقد تم عرض مجموعة رائعة من ستة مصممين، ضمن أجواء رسّخت جمال سويسرا , انعقدت النسخة الأولى من أيام الموضة السويسرية في الرياض بتنظيم هيئة السياحة السويسرية، في مقر إقامة السفير السويسري لدى المملكة العربية السعودية، سعادة السفير هاينريخ شيلينبيرغ، وقد انضمّ كل من المصممّين السعوديين المشهورين أروى العماري من آرام ديزاين، بلقيس القْضيب من لابيسو، نورا الفيصل من مجوهرات نون و مضاوي العيسى مع اثنين من المصممّين السويسريين غايا شينك ورافائيل بليشميت هوت كوتور , والفنان السعودي خالد السديري الذي قدّم مجموعة من أحدث صوره وخلال أيام الموضة السويسري في الرياض أثرت الوجهات السويسرية لمنطقة بحيرة جنيف، لوسيرن، أسكونا لوكارنو، بازل، وبيرن، الحدث بعرض جمالها خلال هذه المناسبة.

وأوضح سعادة السفير هاينريخ شيلينبيرغ قائلاً: ‘يمثل عرض الأزياء فرصة رائعة لإلهام ضيوفنا بجمال سويسرا وفي نفس الوقت للاحتفال بالتعاون الوثيق بين مصممي الأزياء السعوديين والسويسريين’.