الأمير أحمد بن فهد يطلع على دراسة لتنظيم العمل التطوعي في المنطقة الشرقية

الدمام - المناطق

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة يوم أمس الأول ” الخميس” على دراسة تنظيم العمل التطوعي في المنطقة الشرقية وتحويل التطوع الغير رسمي إلى تطوع رسمي وتسجيل جميع الفرق التطوعيه في مضلات رسميه ووضع آليات واضحة لهذا العمل.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل ورئيس جمعية العمل التطوعي بالمنطقة نجيب الزامل ومدير مركز التنمية الاجتماعية نايف السفياني وعدد من أعضاء وعضوات الدراسة.

مشددا سموه يحفظه الله على وضع آلية خاصه لتسجيل المتطوعين واعتمادهم بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية والقنوات الخاصة بالعمل التطوعي ، وقدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية العمل التطوعي برنامج متكامل بهذا الخصوص سمي مركز الشرقية التطوعي وهو عباره عن قاعدة بيانات وتدريب المتطوعين وتسجيلهم ومنحهم شهادات وبطاقات معتمدة من الجهات المختصة بإشراف إمارة المنطقة الشرقية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية العمل التطوعي .

كما تم طرح فكره إنشاء دليل خاص للعمل التطوعي بالمنطقة الشرقية لمساعدة المتطوعين واكتشاف الفرص التطوعيه واستقطاب المتطوعين بشكل مؤسسي واضح ، وهذه اللائحة تعتبر المسودة الاولى وتم عرضها عبر برنامج متكامل للعمل التطوعي بالمنطقة الشرقية وتشمل المبادرات الفرديه ووضعها في جمعيات بإطار رسمي عبر لائحة متكاملة ، كما تم تشمل لائحة تسجيل الفرق التطوعية بالمنطقة الشرقية ، ولائحة تيسير والتي تختص بالإسراع بإسخراج التصاريح للمبادرات الشبابية على وجه الخصوص .