احدث الأخبار

الأمير أحمد بن فهد يطلع على دراسة لتنظيم العمل التطوعي في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 هيئة السياحة السويسرية تختتم أيام الموضة السويسرية في الرياض
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تدشن مركز الإبداع البلدي
المنطقة الشرقية
 مهرجان الساحل الشرقي يستعيد فن الزهيريات البحري
المنطقة الشرقية
 جمعية الثقافة والفنون بالرياض تقدم أمسية موسيقية جمعت بين فرقة برولي الأمريكية وفرقة موسيقى الجمعية
منطقة الرياض
 الأمير سلطان بن سلمان يعزي أسرة الغراش بالأحساء في وفاة الحرفي “صالح”
المنطقة الشرقية
 جمعية الثقافة والفنون بالرياض تشارك في اليوم العالمي للتراث بالعديد من الألوان التراثية والشعبية
منطقة الرياض
 شاهد .. مبادرة تراثنا رؤية 2030 تختتم زيارتها لمهرجان الساحل الشرقي
المنطقة الشرقية
 انطلاقة مجلس ضحوية
منطقة الرياض
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلق فعاليات مهرجان “المانجو والفواكه الاستوائية 13”
منطقة جازان
 محمد بن ناصر يدشن ملتقى بيهانس جازان 2018 الثالث..
منطقة جازان
 صورة توعوية تنال إعجاب رواد شبكات التواصل
أبرز المواد
سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

أبرز المواد
بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

أبرز المواد
فضائح قطر تتوالى .. رجل أمن قطري يكشف معلومات صادمة عن عزل الشيخ خليفة قبل الانقلاب عليه

فضائح قطر تتوالى .. رجل أمن قطري يكشف معلومات صادمة عن عزل الشيخ خليفة قبل الانقلاب عليه

أبرز المواد
المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

أبرز المواد

الأمير أحمد بن فهد يطلع على دراسة لتنظيم العمل التطوعي في المنطقة الشرقية

الأمير أحمد بن فهد يطلع على دراسة لتنظيم العمل التطوعي في المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=569884
الدمام - المناطق

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة يوم أمس الأول ” الخميس” على دراسة تنظيم العمل التطوعي في المنطقة الشرقية وتحويل التطوع الغير رسمي إلى تطوع رسمي وتسجيل جميع الفرق التطوعيه في مضلات رسميه ووضع آليات واضحة لهذا العمل.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل ورئيس جمعية العمل التطوعي بالمنطقة نجيب الزامل ومدير مركز التنمية الاجتماعية نايف السفياني وعدد من أعضاء وعضوات الدراسة.

مشددا سموه يحفظه الله على وضع آلية خاصه لتسجيل المتطوعين واعتمادهم بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية والقنوات الخاصة بالعمل التطوعي ، وقدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية العمل التطوعي برنامج متكامل بهذا الخصوص سمي مركز الشرقية التطوعي وهو عباره عن قاعدة بيانات وتدريب المتطوعين وتسجيلهم ومنحهم شهادات وبطاقات معتمدة من الجهات المختصة بإشراف إمارة المنطقة الشرقية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية العمل التطوعي .

كما تم طرح فكره إنشاء دليل خاص للعمل التطوعي بالمنطقة الشرقية لمساعدة المتطوعين واكتشاف الفرص التطوعيه واستقطاب المتطوعين بشكل مؤسسي واضح ، وهذه اللائحة تعتبر المسودة الاولى وتم عرضها عبر برنامج متكامل للعمل التطوعي بالمنطقة الشرقية وتشمل المبادرات الفرديه ووضعها في جمعيات بإطار رسمي عبر لائحة متكاملة ، كما تم تشمل لائحة تسجيل الفرق التطوعية بالمنطقة الشرقية ، ولائحة تيسير والتي تختص بالإسراع بإسخراج التصاريح للمبادرات الشبابية على وجه الخصوص .

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تدشن مركز الإبداع البلدي

أمانة الشرقية تدشن مركز الإبداع البلدي
مهرجان الساحل الشرقي يستعيد فن الزهيريات البحري

مهرجان الساحل الشرقي يستعيد فن الزهيريات البحري
الأمير سلطان بن سلمان يعزي أسرة الغراش بالأحساء في وفاة الحرفي “صالح”

الأمير سلطان بن سلمان يعزي أسرة الغراش بالأحساء في وفاة الحرفي “صالح”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*