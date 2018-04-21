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مستشفى السليل ينقذ يد عامل نظافة بعد إصابة بالغة من آلة كبس النفايات

مستشفى السليل ينقذ يد عامل نظافة بعد إصابة بالغة من آلة كبس النفايات
http://almnatiq.net/?p=569887
وادي الدواسر - شاجع الدوسري

في انجاز طبي لمستشفى السليل العام ، تمكن فريق طبي من انقاذ يد عامل نظافة تعرض لاصابة بليغة من آلة كبس النفايات اليوم .
وفور وصول الحالة قام الفريق الطبي لقسم جراحة العظام بقيادة الاستشاري الدكتور محمد علي الشرمان ، بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح ، حيث كانت بالمريض اصابة بالغه في يده اليسرى مما ، وأيضا كف اليد وكسر لجميع عظام راحة اليد مع تهتك العضلات و الاوتار .
ويأتي هذا الانجاز امتداداً لسلسلة سابقة من الانجازات الطبية التي يحققها مستشفى السليل بشكل خاص و مستشفيات صحة الرياض بشكل عام ، ضمن برنامج دعم صحة الرياض للمستشفيات الطرفيه ، باشراف من مدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري والمساعد للخدمات العلاجية ومدير مدراء مستشفيات صحة الرياض .
يذكر أن “صحة الرياض” دعمت المستشفيات التابعة لها بنحو “1214” من الكوادر الطبية خلال العام الماضي 1438هـ .
وقالت “صحة الرياض” أن برنامج دعم القوى العاملة يشمل دعم المستشفيات التابعة لها بالكوادر الصحية من فئة : طبيب استشاري بعدد إجمالي بلغ “53” ، وطبيب أخصائي بعدد إجمالي بلغ “177”،وطبيب مقيم بعدد إجمالي بلغ “160”، وأخصائي غير طبيب بعدد إجمالي بلغ “824” .

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