بلدية قرية العليا: مصادرة طن ونصف دقيق وترفع 15 سيارة تالفة وتزيل 18 لوحة مخالفة

قرية العليا - المناطق

ضبطت بلدية محافظة قرية العليا بالتعاون مع الجهات الامنية مؤخرا، سيارة نقل، تقوم بتوزيع الدقيق، حيث تم ايقاف المركبة وتفتيشها ووجد أنها تحمل كمية من الدقيق تقدر بـ (طن ونصف)، وتفتقر لأدنى شروط نقل المواد الغذائية، حيث أن المركبة لا يوجد بها عزل حراري ومكشوفة، مما يعرض المنتج للتلف والفساد، وعلى إثر ذلك تم مصادرة الكمية، واحالة العاملين للشرطة للتأكد من نظامية عملهم.

الى ذلك قامت بلدية محافظة قرية العليا بالتعاون مع ادارة شرطة محافظة قرية العليا بحملة استمرت لعدة ايام، وأسفرت عن رفع عدد (15) سيارة تالفة ومتهالكة من الأحياء السكنية مع وضع ملصقات إنذار أولي بـ(5) أيام، وإنذار أخير ونهائي بـ(5) أيام أخرى، ويتم المتابعة على السيارات التالفة بصفة دورية لاستكمال اجراءات الإزالة في المواعيد المحددة ومن ثم تتم الإزالة، وذلك في اطار حملة القضاء على التشوه البصري ضمن حملة معالجة التشوه البصري (#تحسين_المشهد_الحضري #كذا_أحلى)، التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

وضمن حملة معالجة التشوه البصري قامت البلدية أيضا بإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والتي وصل عددها الى (18) لوحة وتقوم البلدية بصفة دورية ومستمرة بإزالة جميع اللوحات المخالفة بالمحافظة، كما قامت أيضا بإزالة الكتابات العشوائية المشوه للمنظر العام من المجسمات واللوحات الارشادية وكراسي الجلوس والجدران وغرف المضخات وتقدر إزالة التشوهات الكتابية التي تم طمسها حوالي (800)متر.

من جانب آخر قامت البلدية بصيانة وتعديل اللوحات الارشادية وصيانة الانترلوك والبلدورات والأرصفة وصيانة مظلات الحدائق وتثوم البلدية بأعمال الصيانة اليومية بصفة مستمرة لتوفير المظهر الجمالي الملائم للمدينة.

وفي مجال المكافحة الحشرية قامت البلدية بحملات تستهدف مكافحة الذباب والبعوض والحشرات الطائرة في بؤر تجمعها وفي جميع أركان المدينة ورشها بمبيدات حشرية بالنسب المقننة باستخدام أجهزة الرش الضبابي تحت إشراف المهندس المشرف.

وتقوم البلدية بصفة دورية بالاهتمام بنظافة المدينة حيث يتم رفع ما يعادل 90 طن يوميا من أنقاض ومخلفات بما يعادل 70% من أعمال النظافة المستهدفة ونقلها الى المردم الصحي تحت اشراف المهندس المشرف.

وتدعو البلدية كافة المواطنين والمقيمين الى التعاون معها في كل ما يسهم في نظافة المحافظة والحفاظ على الممتلكات العامة.