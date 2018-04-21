سلطان بن سحيم يحذر من السيطرة الإخوانية على قطر.. وهذا ما قاله عن أدوار القرضاوي المفضوحة

المناطق - وكالات

اعتبر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن ماقاله السفير الروسي السابق في قطر عن أدوار القرضاوي المفضوحة في السياسة الخارجية للدوحة، يؤكد حقيقة موقفه من نظام الحمدين ودعمه للمتطرفين.

وقال سلطان بن سحيم «ماقاله السفير الروسي وفضحه دور القرضاوي الرئيسي في السياسة الخارجية لقطر، يؤكد حقيقة موقفنا من نظام الحمدين ودعمه للمتطرفين»، متسائلاً هل بقي ذرة شك بأن «الإخوان» يتآمرون على قطر قبل غيرها؟.

وأضاف بن سحيم «حذرنا ونبهنا كثيراً من السيطرة الإخوانية على قطر»، مبينا أن ذلك لم يزد «نظام الحمدين» إلا غروراً وإمعاناً في السير بالطريق المظلم.

وزاد «من يصدق نظام الحمدين اشترى قرب»الإخوان«الإرهابيين وباع جيرانه وحلفائه الحقيقيين»، مختتما حديثه بعبارة «الله يحفظ بلادي قطر».