الضمان الاجتماعي بالجوف يدعو المستفيدات للعمل في المقاصف المدرسية

المناطق - الجوف :

كشف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عن مبادرة اطلقها مكتب الضمان الاجتماعي دعماً لمستفيدات الضمان .

وأوضح مدير الضمان الاجتماعي بالجوف زياد الدرعان أن المبادرة تتمثل في ايجاد فرصة لمستفيدات الضمان الاجتماعي للعمل كـ(أسر منتجة) في المقاصف المدرسية بمنطقة الجوف . وأضاف الدرعان أنه من تجد لديها القدرة من المستفيدات على تشغيل مقصف مدرسي بإعداد الوجبات بشكل يومي طوال العام الدراسي عليها المبادرة بالتسجيل بقسم التمكين بمكتب الضمان بسكاكا. وأكد الدرعان على توفر عدة شروط منها أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وتحمل شهادة صحية وأن يتجاوز عمر المتقدمة 18 عاماً وتكون لديها الجدية بالعمل .