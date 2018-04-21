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مدني الباحة يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة بعد ورود تنبيه بتشكّل سحب رعدية اليوم

مدني الباحة يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة بعد ورود تنبيه بتشكّل سحب رعدية اليوم
http://almnatiq.net/?p=569909
المناطق - واس

تلقى مركز القيادة والتوجيه في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الحالة الجوية بالمنطقة لهذا اليوم، يتوقع بمشيئة الله تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية على محافظات بلجرشي والمندق والعقيق والأجزاء المجاورة لها، التي تستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً.
وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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