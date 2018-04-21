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“القاتل الصامت” يهدد حياتك بـ 8 أغذية

http://almnatiq.net/?p=569911
المناطق - وكالات

نشر موقع “بولدسكاي” الأمريكي المتخصّص بالصحة قائمة تضم 8 أغذية ترفع ضغط الدم، محذراً من الإفراط تناولها كونها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مع تراكم مسببات المرض الذي يسمى بـ”القاتل الصامت”.

وتؤدي هذه الأطعمة إلى ضرر أعضاء الجسم من دون أن يدري المريض، وهي الأطعمة المعلّبة الغنية بالأملاح المسببة لزيادة الصوديوم، والأطعمة الغنية بالدهون المسببة لزيادة الكوليسترول، والقهوة، والحليب كامل الدسم، والأجبان، والسكريات، اللحوم المصنعة، والمخللات التي يتم استخدام كميات كبيرة من الملح أثناء عملية تخليلها مما يرفع ضغط الدم كثيراً.

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