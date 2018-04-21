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“الغذاء والدواء” توضح آلية التخلّص من الأدوية في المنزل

“الغذاء والدواء” توضح آلية التخلّص من الأدوية في المنزل
http://almnatiq.net/?p=569914
المناطق - واس

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية التخلّص من الأدوية في المنزل بشكل صحيح، مشيرة إلى أن من شأن ذلك المساعدة في تقليل حوادث التسمم بالأدوية أو سوء استخدامها.
وأكد المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الاحتفاظ بالأدوية في المنزل عند عدم الحاجة لها خطر صحي، ولذلك يجب التخلّص منها بطريقة صحيحة.
وقال السلطان: في حال عدم تواجد نظام إرجاع للأدوية في منطقة الشخص وعدم وجود أي طرق للتخلّص من الدواء على العبوة، يمكن التخلّص منها بسهولة بخطوات بسيطة، تشمل إزالة جميع البيانات الشخصية من عبوة الأدوية بأنواعها كافة وشطب تفاصيل الوصفة الطبية، وإخراج الأدوية من العبوة أو الأغلفة ثم مزجها دون كسر أو سحق الكبسولات أو الأقراص مع نفايات شبه صلبة مثل بقايا الشاي أو القهوة، ووضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق، ثم رميها في سلة المهملات الخارجية.
وتطرق إلى أن نسبة قليلة من الأدوية قد تكون خطيرة تؤدي لصعوبة في التنفس أو مشاكل صحية للقلب إذا استخدمها شخص غير الذي وُصف الدواء له، وكذلك الحال في الأدوية الخاضعة للرقابة القانونية ما قد يؤدي للوفاة، وفي بعض الحالات قد تكون الجرعة الواحدة قاتلة إذا اُستخدمت من قبل شخص آخر غير الشخص الذي وُصف له الدواء، ولذلك يُوصى بالتخلّص من هذا النوع من الأدوية بشكل سريع عن طريق المراحيض في حال عدم توفر نظام لإرجاع الأدوية في المكان الذي يسكن فيه الشخص.
ومن الأدوية التي يجب التخلّص منها عن طريق المرحاض: هيدرومورفون هيدروكلوريد Hydromorphone Hydrochloride، فينتانيل Fentanyl، سُلفات المورفين Morphine Sulfate، نالوكسون هايدروكلوريد Naloxone Hydrochloride، ديازيبام Diazepam، ببرينورفاين هايدروكلوريد Buprenorphine Hydrochloride، مثيلفندات Methylphenidate، ببرينورفاين Buprenorphine.
ودعت الهيئة إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاستزادة بالمعومات www.sfda.gov.sa .

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