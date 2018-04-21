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سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي .. كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء تجارب نووية

سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي .. كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء تجارب نووية
http://almnatiq.net/?p=569917
المناطق - وكالات

ذكرت رويترز عن وسائل إعلام رسمية كورية أن كوريا الشمالية ستعلق على الفور إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية وستغلق موقعا للتجارب النووية سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام وذلك قبيل قمتين مزمعتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونج أون” قوله إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت هدف تطوير أسلحة نووية .

هذا وأعنلت كوريا الشمالية إنها “ستسهل الاتصال الوثيق والحوار النشط” مع دول الجوار والمجتمع الدولي من أجل تهيئة “بيئة دولية مواتية” لاقتصادها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كيم بشكل مباشر عن موقفه من برامج الأسلحة النووية لبلاده قبل القمتين المزمعتين مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن هذا الأسبوع ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر مايو أيار أو أوائل يونيو حزيران.

لكن خبراء يقولون إن الإعلان عن تنازلات الآن وليس خلال اجتماعات القمة يظهر أن كيم جاد بشأن محادثات نزع السلاح النووي.

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