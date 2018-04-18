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برعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية

تدشين ملتقى اعتدال تحت شعار (البيعة ولزوم الجماعة) الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

تدشين ملتقى اعتدال تحت شعار (البيعة ولزوم الجماعة) الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=569920
المناطق - عرعر

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الحدود الشمالية حفل تدشين ملتقى الأمن الفكري (اعتدال) تحت شعار (البيعة ولزوم الجماعة) الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية حيث سينطلق يوم الاثنين بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، بعد صلاة العشاء بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة العامة والقطاعات الحكومية بالمنطقة.
ويتضمن الملتقى فعاليات متنوعة تشمل منصة توعوية، ودورات تدريبية وورش عمل، ومصلى متنقل، وبث أفلام توعوية، ومعارض إعلامية وتوعوية، وجلسات حوارية، ومحاضرات علمية، والتي تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والفردية في المحافظة على أمن الوطن، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها، بحيث تستهدف جميع شرائح المجتمع.
ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز المعروف ونشره بين الناس بأساليب علمية مبتكرة.

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