مدير مكتب تعليم شرق الرياض يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية وماراثون المشي

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رعى سعادة مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني الحفل الختامي لماراثون المشي وختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، على مسرح مدينة شهداء الواجب بالحرس الوطني بحضور سعادة العميد محمد بن عبدالرحمن الحمالي مدير إدارة الشؤون الرياضية ، وسعادة العقيد صالح بن عبدالعزيز الجبر نائب مدير إدارة الشؤون الرياضية، ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي،والشيخ أحمد بن محمد النجيدي المدير التنفيذي للشركة التموينية للمشاريع (قطونيل)الراعي الرسمي للماراثون ، وعدد من ضباط الحرس الوطني ومشرفي المكتب وقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي والطلاب المكرمين الفائزين بالماراثون .

بدأ الحفل بالسلام الملكي ، فآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب أنس نجيب الجعفري من ثانوية الرضوان بعدها كلمة ترحيبية ومقدمة عن الشراكة المجتمعية للطالبين حمد بن تركي الدليلان من ابتدائية عكرمة و زياد بن عبدالله العصيمي من متوسطة يونس بن عبيد بإشراف من رائد النشاط الطلابي عبدالعزيز بن أحمد العبداللطيف ثم استمع الحضور للوحة إلقائية وطنية للطالب البراء بن محمد الحربي من ابتدائية أوس بن الصامت بإشراف من رائد النشاط الطلابي عبدالله بن مبارك الشملاني ، ثم كلمة الشركة التموينية للمشاريع ( قطونيل )ألقاها أحمد رشاد مدير التسويق شكر فيها مكتب التعليم بشرق الرياض ووزارة الحرس الوطني وجميع اللجان المنظمة التي ساهمت في إنجاح ماراثون المشي .

ثم شاهد الجميع مسرحية بعنوان أنا والذئاب لطلاب ابتدائية السفراء الأهلية ديكور الأستاذ محمود الزين تدريب الأستاذ عبدالعزيز بهجات إخراج الأستاذ أحمد شهده إشراف الأستاذ خالد الحربي تتحدث عن وجوب حب الوطن وأهمية حمايته من عبث العابثين وكيد الحاقدين والقيام ببنائه بسواعد ابناءه والنهوض به في جميع المجالات، ثم عرضًا مرئيًا لمسيرة عام كامل من العطاء والإنجاز لشعبة النشاط الطلابي بالمكتب بقيادة مشرفي النشاط الطلابي عبدالرحمن بن ظافر الزهراني وطلال بن تركي العنزي .

ثم ألقى مدير المكتب الأستاذ سعيد الزهراني كلمة رحب فيها بالحضور من ضباط ومشرفين وقادة ورواد نشاط ومعلمين وطلاب وأكد فيها على أن الشراكة المجتمعية ستقودنا إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 في محاورها الثلاثة وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي تلك الرؤية التي يقودها عرابها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .

وأشار ” الزهراني ” إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تحفز الجميع على التطور في العمل ، كما أن قيادة سمو ولي العهد لبرنامج التحول الوطني والاستثمار في شبابنا محفزات مهمة تجعلنا نواصل العمل دون كلل من أجل تحقيق الاستدامة التنموية التي تقوم على ثروتنا البشرية المؤهلة والمبادرة.

وأكد ” الزهراني ” بأنه في ظل ما حظيت به ممارسة الرياضة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إذ شددت على ضرورة رفع معدل ممارسيها في المجتمع ولأهمية المشي في صحة الجسم نظم المكتب ماراثون للمشي لجميع المراحل الدراسية مقدمًا شكره للشركة الراعية للماراثون ( قطونيل ) وللشريك الإستراتيجي في نجاح جميع مناشط المكتب وزارة الحرس الوطني وقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي الذين أثروا الميدان بالبرامج النوعية والمبادرات التطوعية والإنجازات المتوالية في جميع المجالات متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين بالماراثون بالكؤوس والأجهزة الإلكترونية والكوبونات الشرائية وشهادات الشكر وكذلك تكريم قادة المدارس ورواد النشاط الطلابي على تميزهم في برامج النشاط الطلابي للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ ثم التقطت الصور التذكارية.