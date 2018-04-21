احدث الأخبار

مرور الخفجي يوقف مقاول عن تكملة مشروع بسبب نقص وسائل السلامة المرورية
المنطقة الشرقية
 فتاة المكياج ترسم أبعاد مشروعها بواسطة ملتقى “بيبان القصيم “
منطقة القصيم
 شباب القصيم : “ملتقى بيبان” ضآلتنا في رسم مشاريعنا المستقبلية وضمان ديمومتها
منطقة القصيم
 طرح ٦٥ فرصة استثمارية في ملتقى بيبان القصيم
منطقة القصيم
 مدير مكتب تعليم شرق الرياض يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية وماراثون المشي
منطقة الرياض
 تدشين ملتقى اعتدال تحت شعار (البيعة ولزوم الجماعة) الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي .. كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء تجارب نووية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توضح آلية التخلّص من الأدوية في المنزل
أبرز المواد
 مدني الباحة يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة بعد ورود تنبيه بتشكّل سحب رعدية اليوم
أبرز المواد
 الضمان الاجتماعي بالجوف يدعو المستفيدات للعمل في المقاصف المدرسية
منطقة الجوف
 سلطان بن سحيم يحذر من السيطرة الإخوانية على قطر.. وهذا ما قاله عن أدوار القرضاوي المفضوحة
أبرز المواد
 بلدية قرية العليا: مصادرة طن ونصف دقيق وترفع 15 سيارة تالفة وتزيل 18 لوحة مخالفة
المنطقة الشرقية
سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

أبرز المواد
بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

أبرز المواد
فضائح قطر تتوالى .. رجل أمن قطري يكشف معلومات صادمة عن عزل الشيخ خليفة قبل الانقلاب عليه

فضائح قطر تتوالى .. رجل أمن قطري يكشف معلومات صادمة عن عزل الشيخ خليفة قبل الانقلاب عليه

أبرز المواد
الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

أبرز المواد

طرح ٦٥ فرصة استثمارية في ملتقى بيبان القصيم

طرح ٦٥ فرصة استثمارية في ملتقى بيبان القصيم
http://almnatiq.net/?p=569926
المناطق - بريدة
تسير الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة “منشآت” بخطى متسارعة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 بخلق الفرص الاستثمارية، وتقديم الحلول الابتكارية والإبداعية والريادية للمشاريع الجديدة، بعدة مسارات تعريفية وتدريبية، حيث قدمت خلال ملتقى بيبان القصيم “باب الفرص” الذي يستهدف رجال الأعمال، والأفراد الباحثين عن الفرص الاستثمارية.
ويمثل “باب الفرص” الاستثمارية أحد المحاضن المعلوماتية الرقمية، التي تشكل قاعدة بيانات الكترونية، تختزل العديد من إعلانات الفرص والمقومات الاستثمارية للعديد من الجهات الحكومية والرسمية، التي تبادر في عرض مشاريعها وطرح مبادراتها الاستثمارية أمام المستثمر.
ويقوم باب الفرص على التنسيق والشراكة بين “منشآت” وعدد من الجهات الحكومية، بقصد عرض فرصها الاستثمارية أمام رجال الأعمال والباحثين عن الاستثمار، وذلك من خلال التنسيق الذي يسبق ملتقى بيبان السنوي.
كما  يوجد في باب الفرص أكثر من 65 فرصة استثمارية، تم تبيان مفهومها، وجدواها، ومجالها، ورأس مالها، وعوائدها المالية، أمام رجال الأعمال والأفراد والشركات والمؤسسات الباحثة عن تطبيقها واستغلالها تجاريًا، من خلال استبانات ونماذج معتمدة، يقوم بتعبئتها المتقدم، ليتوجه حينها إلى الجهة المعنية بالاستثمار للحصول على التراخيص والعقود وفقًا للضوابط والشروط المقرة لكل جهة.
وتعتبر الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وأمانة المنطقة، وفرع الزراعة وهيئة السياحة، وغرفة عنيزة، وأمارة القصيم، من أبرز الجهات لحكومية والرسمية المشاركة في طرح فرصها الاستثمارية أمام المستهدًفين، والباحثين عن الاستثمار.
ويعد باب الفرص الاستثمارية من الأبواب المهمة التي تفتح أمام المستثمر العديد من الخيارات والمجالات القائمة، وهو بمثابة المحضن المعلوماتي، الذي يضع المستثمر أمام فرصته المناسبة له في التخصص ورأس المال والقدرة التطويرية والربحية المستهدفة.

روابط ذات صلة

فتاة المكياج ترسم أبعاد مشروعها بواسطة ملتقى “بيبان القصيم “

فتاة المكياج ترسم أبعاد مشروعها بواسطة ملتقى “بيبان القصيم “
شباب القصيم : “ملتقى بيبان” ضآلتنا في رسم مشاريعنا المستقبلية وضمان ديمومتها

شباب القصيم : “ملتقى بيبان” ضآلتنا في رسم مشاريعنا المستقبلية وضمان ديمومتها
تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة القصيم

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*