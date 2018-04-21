طرح ٦٥ فرصة استثمارية في ملتقى بيبان القصيم

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تسير الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة “منشآت” بخطى متسارعة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 بخلق الفرص الاستثمارية، وتقديم الحلول الابتكارية والإبداعية والريادية للمشاريع الجديدة، بعدة مسارات تعريفية وتدريبية، حيث قدمت خلال ملتقى بيبان القصيم “باب الفرص” الذي يستهدف رجال الأعمال، والأفراد الباحثين عن الفرص الاستثمارية.

ويمثل “باب الفرص” الاستثمارية أحد المحاضن المعلوماتية الرقمية، التي تشكل قاعدة بيانات الكترونية، تختزل العديد من إعلانات الفرص والمقومات الاستثمارية للعديد من الجهات الحكومية والرسمية، التي تبادر في عرض مشاريعها وطرح مبادراتها الاستثمارية أمام المستثمر.

ويقوم باب الفرص على التنسيق والشراكة بين “منشآت” وعدد من الجهات الحكومية، بقصد عرض فرصها الاستثمارية أمام رجال الأعمال والباحثين عن الاستثمار، وذلك من خلال التنسيق الذي يسبق ملتقى بيبان السنوي.

كما يوجد في باب الفرص أكثر من 65 فرصة استثمارية، تم تبيان مفهومها، وجدواها، ومجالها، ورأس مالها، وعوائدها المالية، أمام رجال الأعمال والأفراد والشركات والمؤسسات الباحثة عن تطبيقها واستغلالها تجاريًا، من خلال استبانات ونماذج معتمدة، يقوم بتعبئتها المتقدم، ليتوجه حينها إلى الجهة المعنية بالاستثمار للحصول على التراخيص والعقود وفقًا للضوابط والشروط المقرة لكل جهة.

وتعتبر الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وأمانة المنطقة، وفرع الزراعة وهيئة السياحة، وغرفة عنيزة، وأمارة القصيم، من أبرز الجهات لحكومية والرسمية المشاركة في طرح فرصها الاستثمارية أمام المستهدًفين، والباحثين عن الاستثمار.

ويعد باب الفرص الاستثمارية من الأبواب المهمة التي تفتح أمام المستثمر العديد من الخيارات والمجالات القائمة، وهو بمثابة المحضن المعلوماتي، الذي يضع المستثمر أمام فرصته المناسبة له في التخصص ورأس المال والقدرة التطويرية والربحية المستهدفة.