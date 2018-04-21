شباب القصيم : “ملتقى بيبان” ضآلتنا في رسم مشاريعنا المستقبلية وضمان ديمومتها

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http://almnatiq.net/?p=569929
المناطق - بريدة
خرج الطالب في الصف الثالث ثانوي حمزة الرويلي من ملتقى “بيبان القصيم” وقد عقد العزم على تنفيذ مشروعه العملاق بعد أن اكتسب من اشتراكه في الملتقى الأفكار التسويقية واتضحت له “الصنعة” كاملة.
ويقول الرويلي وهو أصغر المشاركين في الملتقى الذي تدور رحاه في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، رسمت تصوري نحو التجارة بالدخول في مجال قطاع الصناعة التحويلية من خلال إنشاء شركة متخصصة بالصناعة والتجارة التحويلية ، لكن مايغيب علي بحكم قلة خبرتي هو المعلومة الواضحة ، فكان ملتقى “بيبان القصيم” هو الوسيلة التي من خلالها أرسم طريقي بشكل واضح .
وشدد الرويلي بقوله المصلحة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” قد أوجدت الحلول المنطقية للشباب بمنطقة القصيم وهذا مايعني أنه ملتقى كان الجميع بحاجته ، لإنارة أفكارهم وتسهيل إجراءات مشاريعهم ، كما حدث معي حينما تعلمت من خلال الأبواب الستة ( منشآت ، الرحلة ، الفرص الاستثمارية ، القطاعات الحكومية ، التدريب ، السوق ) ، كل مايخص مشروعي فاتضحت لي الرؤيا ، وبالتالي بقي علي الانطلاق بعزيمة لتنفيذ مشروعي .
ويشير الشاب صالح المرشد بجهود ملتقى “بيبان القصيم” في فتح آفاق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتسهيل إجراءاتها وكذلك إلى خلق بيئة تنافسية تشجع دخول المزيد من المنشآت الجديدة إلى السوق، وذلك عبر الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير،
وأضاف المرشد نحن كشباب نحتاج لجهة تبرز الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة من خلال إبراز احتياجات السوق المحلي، وكذلك جهة تمكن المنشآت القائمة بالاستمرار والنمو والتوسع من خلال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة، وحاضنات الأعمال التي ستكون داعمة لأصحاب تلك المشاريع ، ولعل مثل هذه الملتقيات ما تكون الحل المناسب .
وتتحدث الشابتين أسماء عبدالرحمن ونهى محمد بأنهن وجدن تفاعلاً كبيراً من شباب وشابات المنطقة على الالتحاق بملتقى ” بيبان القصيم” فقد تسابقوا على الاستفادة من إمكانات الملتقى والخدمات التي تقدم فيه ، وأكدن أن الملتقى جاء ليكون مبادرة من خلالها يعزز الشاب أو الشتبة أفكارهم ويطورها سواء من أصحاب المشاريع القائمة أو الراغبين في تأسيس كياناتهم التجارية الخاصة ، ليخلق بذلك مزيداً من الوظائف، ويسهم في نمو الناتج المحلي .

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