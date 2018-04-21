فتاة المكياج ترسم أبعاد مشروعها بواسطة ملتقى “بيبان القصيم “

المناطق - بريدة

لم يخطر ببال الشابه أفراح عبدالعزيز الجطيلي ذات الــ 25 ربيعاً ان هوايتها وحلمها في ” الميك اب والتجميل ” و الذي عشقته منذ الصغر ، سيتحقق يوم من الايام ويكون واقعاً ملموساً ، تترجم من خلاله طموحاتها و تطلعاتها ، وسط دعم حكومي رائد ومثالي يتمثل من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) التي تقدم هذه الايام ملتقى “بيبان القصيم ” لشباب وفتيات المنطقة .

حيث أبدعت أفراح في وضع مكياجها على تقاسيم وجهها وعلى قريباتها واشتهرت بينهم بذلك ، لافته أنها قادره على خوض غمار التجربه في وضع مكياج ” من كونتور ” و ” كونسيلر ” و ” شدو ” و” برايمر ” وغيرها من ادوات التجميل التي تبرز تقاسيم الوجه ليظهر بصوره أجمل للأخرين .

مشيره أن الهوايه والطموح لايقف عند حد معين اذا وجد الدعم والتطوير والمثابره ورسم الأهداف ، مبينه أن لها زبائن على مستوى المنطقة ، واستغلت وسائل التواصل لإثراء الفتيات بمهاراتها التي تعلمتها من مدرسة الحياة ، مشيده بماتقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) للفتيات ، مقدمه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس لكل مامن شأنه صقل المواهب وترجمة الأفكار .