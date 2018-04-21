مرور الخفجي يوقف مقاول عن تكملة مشروع بسبب نقص وسائل السلامة المرورية

أوقف مرور الخفجي مقاول عن تكملة عمله في أحد المشاريع بسبب نقص أدوات السلامه المروريه ، وباشر مدير قسم السير والسلامه المروريه رقيب أول خليف بن مخلف الشمري ، وعدد من الدوريات التابعه لمرور المحافظه الموقع وشاهدوا الحاله عن كثب ، حيث وجدوا أن المقاول يعمل بشكل عشوائي وقام بوضع أدوات السلامه بجهة واحدة فقط من جهات المشروع اللذي تم إيقافه لحين اكتمال أدوات ومعدات السلامه المرورية
ونوه قسم السير والسلامه المروريه بقيادة رقيب أول خليف الشمري على ضرورة الإبلاغ عن أي مقاول يعمل داخل الأحياء بلا وسائل السلامه عبر الرقم ” 993 ”
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