“منشآت” والتاجر القصيمي.. من يكسب الرهان؟ بملتقى بيبان القصيم

المناطق - بريدة

علقت في الذهنية المحلية وحتى الخليجية والعربية، أن “القصمان” بارعون في فنون التجارة، ومتمرسون في أدبيات السوق، والبيع والشراء، وطلب الرزق، ولعل تسيدهم لقوافل التجارة في نجد والعراق وبلاد الشام وفلسطين ومصر، خلال فترة “العقيلات” خير شاهد على ذلك.

ولكن، حينما تعمد الهيئة الهامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إقامة ملتقى “بيبان القصيم” ، المعني بدعم وتحفيز قطاع الأعمال، وتوليد المنشآت والفرص الاستثمارية لشباب المنطقة؛ تتبادر إلى الأذهان مقولة “كجالب التمر إلى هجر” الأمر الذي حدا بأحد زوار الملتقى إلى السؤال عن جدوى مثل هذه الفعاليات، واختيار منطقة القصيم، ومدينة بريدة تحديدًا، لاحتضان ذلك؟

حينها، قطع محافظ الهيئة المهندس صالح الرشيد الإشكال حول تلك المفارقة؛ بتأكيده على أن ملتقى “بيبان القصيم” يتناغم ويتسق مع البيئة والذهنية التجارية التي يتمتع بها التاجر القصيمي عبر التاريخ، وما يمتاز به من جلد وصبر ومداومة ومثابرة وتطلع نحو تحقيق الهدف، ليأتي الملتقى معززًا لمقومات النجاح التجاري، بالعمل على التأصيل المهني والإجرائي الممنهج والمدروس، وخلق العديد من الفرص الاستثمارية، كي تتحول تلك المعطيات إلى استدامة تجارية تسويقية تقف على ركائز علمية مدروسة، تضمن الديمومة المؤسساتية.

وأشار المحافظ، إلى أن الهيئة ستقيم ملتقى “بيبان” في معظم مناطق المملكة، وهي لا تخص منطقة بعينها، بقدر استهدافها لشباب وفتيات الوطن، وكل المتطلعين لدخول سوق التجارة والأعمال.

هذا، ويأتي ملتقى “بيبان” المقام مؤخرًا بمنطقة القصيم، باعتباره أحد المبادرات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في دعم التواصل والإثراء للشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها، وفتح الآفاق لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كي تسهم في ازدهار وتقدم الاقتصاد الوطني.