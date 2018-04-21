أمير الجوف يكرم 147 طالباً متفوقاً

المناطق - الجوف

يكرّم أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الطلاب المتفوقين الأوائل خلال العام الدراسي الماضي، بعد مغرب يوم الأربعاء المقبل على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمدينة سكاكا.

وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم عن اعتزازه بتشريف سمو أمير المنطقة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين، معتبراً تكريمهم من قبل أمير المنطقة تشجيعًا ودعماً لهم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن الطلاب المكرمين وعددهم 147 طالباً حصلوا على نسبة 100 في المائة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.

والطلاب المكرمين هم: