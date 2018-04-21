أمير الجوف يكرم 147 طالباً متفوقاً

يكرّم أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الطلاب المتفوقين الأوائل خلال العام الدراسي الماضي، بعد مغرب يوم الأربعاء المقبل على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمدينة سكاكا.
وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم عن اعتزازه بتشريف سمو أمير المنطقة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين، معتبراً تكريمهم من قبل أمير المنطقة تشجيعًا ودعماً لهم.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن الطلاب المكرمين وعددهم 147 طالباً حصلوا على نسبة 100 في المائة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.
والطلاب المكرمين هم:
|م
|الاسم
|الصف
|المدرسة
|القطاع
|1
|أصيل بن زياد دحام السرحاني
|الأول المتوسط
|درة الأجيال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|2
|حسام محي محمد سعد سلامه
|الأول المتوسط
|صلاح الدين الأيوبي المتوسطة
|سكاكا
|3
|عبدالرحمن عبدالناصر عطا محمد
|الأول المتوسط
|صلاح الدين الأيوبي المتوسطة
|سكاكا
|4
|محي الدين مجد الدين خلف الشداد
|الأول المتوسط
|الإمام مسلم المتوسطة
|سكاكا
|5
|احمد يحيى عبدالحي عفيفي
|الأول المتوسط
|عمر بن الخطاب المتوسطة
|سكاكا
|6
|احمد حسن عبد الرحيم حسن
|الأول المتوسط
|عمر بن الخطاب المتوسطة
|سكاكا
|7
|طلال تركي سطم البنيه النصيري
|الأول المتوسط
|العمرية الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|8
|محمد فايز صالح المعيقل
|الأول المتوسط
|أندلس الجوف الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|9
|بندر بن خالد بن خليف الربيع
|الأول المتوسط
|منارة الأنجال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|10
|ماجد مناع عافت الزيد
|الأول المتوسط
|درة الأجيال الأهليةـ المتوسطة
|سكاكا
|11
|براء محمود بدر هزبر
|الأول المتوسط
|درة الأجيال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|12
|أيهم ياسر خليل كريدي
|الأول المتوسط
|دومة الجندل المتوسطة
|دومة الجندل
|13
|أسامه قابل تركي النماصي الشمري
|الأول المتوسط
|الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة
|دومة الجندل
|14
|احمد عبدالمصلح أحمد الرشود
|الأول المتوسط
|سعيد بن زيد المتوسطة
|دومة الجندل
|15
|احمد محمد الشحات الحبشي
|الأول المتوسط
|سعيد بن زيد المتوسطة
|دومة الجندل
|16
|محمد صالح إسماعيل السبيلة
|الأول المتوسط
|المقداد بن عمرو المتوسطة
|دومة الجندل
|17
|مقرن غالب محمد الغالب
|الأول المتوسط
|المقداد بن عمرو المتوسطة
|دومة الجندل
|18
|ثامر فضي عبدالكريم الجميعان
|الأول المتوسط
|المقداد بن عمرو المتوسطة
|دومة الجندل
|19
|عمرو يوسف يوسف نصر محمد نعيم
|الأول المتوسط
|بسيطا الأهلية المتوسطة
|طبرجل
|20
|فهد عبدالرحمن عقلا السبيلة
|الأول المتوسط
|دار ابن تيمية الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|21
|أسامه حسين خدعان المرعي
|الأول المتوسط
|التحكيم الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|22
|عبدالملك مشعل مونس المرعضي الرويلي
|الأول المتوسط
|القمم الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|23
|احمد حدو احمد التلا
|الثاني المتوسط
|درة الأجيال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|24
|يوسف عادل حماد علي البكري
|الثاني المتوسط
|صلاح الدين الأيوبي المتوسطة
|سكاكا
|25
|محمد انس محمد عبدالعال
|الثاني المتوسط
|صلاح الدين الأيوبي المتوسطة
|سكاكا
|26
|فواز حمود قطيان الرويلي
|الثاني المتوسط
|الإمام مسلم المتوسطة
|سكاكا
|27
|عبدالعزيز فواز عوض الكويكبي الرويلي
|الثاني المتوسط
|الإمام مسلم المتوسطة
|سكاكا
|28
|سعود سرحان سعود السبيعي
|الثاني المتوسط
|العمرية الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|29
|كريم احمد مرسي متولي
|الثاني المتوسط
|فرسان الجـوبة الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|30
|وسيم رخيان منيطر الرويلي
|الثاني المتوسط
|أندلس الجوف الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|31
|سعد زبن سعود الدغماني الرويلي
|الثاني المتوسط
|منارة الأنجال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|32
|عقل حمد عبدالعزيز العقل
|الثاني المتوسط
|منارة الأنجال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|33
|ماجد عواد سلطان القطب
|الثاني المتوسط
|أبو جعفر المنصور المتوسطة
|دومة الجندل
|34
|طلال فارس بن برجس النماصي الشمري
|الثاني المتوسط
|أبو جعفر المنصور المتوسطة
|دومة الجندل
|35
|يامن فواز صبر الرمالي الشمري
|الثاني المتوسط
|أبو جعفر المنصور المتوسطة
|دومة الجندل
|36
|معاذ خالد بن دهاش الدهاش
|الثاني المتوسط
|دار ابن تيمية الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|37
|مشعل منصور فايز الزارع
|الثالث المتوسط
|دار ابن تيمية الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|38
|مهند بن ربيع بن محمد السبيلة
|الثاني المتوسط
|دار ابن تيمية الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|39
|عبدالرحمن حمد احمد الضحية
|الثاني المتوسط
|أمجاد الفاروق الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|40
|محمد مشاري عبدالكريم المشاري
|الثالث المتوسط
|أمجاد الفاروق الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|41
|سلطان أحمد محمود البديوي
|الثاني المتوسط
|التحكيم الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|42
|أسامه بن سعد بن سليمان عوده الخمسان
|الثالث المتوسط
|عمر بن الخطاب المتوسطة
|سكاكا
|43
|عبدالعزيز بن الأدهم دامث الرويلي
|الثالث المتوسط
|الإمام مسلم المتوسطة
|سكاكا
|44
|عبدالعزيز عدوان عبدالعزيز الزبن
|الثالث المتوسط
|العمرية الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|45
|عبدالاله علي صالح الصالح
|الثالث المتوسط
|القمم الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|46
|يعرب خالد عبد الكريم الحمد
|الثالث المتوسط
|سماء الإبداع الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|47
|وسم علي عواد الوسم
|الثالث المتوسط
|فرسان الجـوبة الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|48
|هاني مناع بن عافت بن مناع الزيد
|الثالث المتوسط
|درة الأجيال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|49
|منصور يوسف سليمان الخمسان
|الثالث المتوسط
|درة الأجيال الأهلية ـ المتوسطة
|سكاكا
|50
|بدر جميل نايف المحمد
|الثالث المتوسط
|درة الأجيال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|51
|خالد جمعه عطا الروضان السرحاني
|الثالث المتوسط
|درة الأجيال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|52
|يوسف أحمد صالح الهذيل
|الثالث المتوسط
|أندلس الجوف الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|53
|محمد احمد مطاوع الرقيقيص البلوي
|الثالث المتوسط
|ابن القيم المتوسطة
|سكاكا
|54
|عمرو محمد عبدالله احمد المسماري
|الثالث المتوسط
|ابن القيم المتوسطة
|سكاكا
|55
|يزن مدين عبدو دله
|الثالث المتوسط
|ابن القيم المتوسطة
|سكاكا
|56
|فيصل درزي تركي الشلاقي الشمري
|الثالث المتوسط
|منارة الأنجال الأهلية المتوسطة
|سكاكا
|57
|أحمد فرحان عوينان الدريعي الرويلي
|الثالث المتوسط
|الوليد بن عبد الملك المتوسطة
|سكاكا
|58
|أسامه هلال الخوير الدغماني الرويلي
|الثالث المتوسط
|الوليد بن عبد الملك المتوسطة
|سكاكا
|59
|ماجد متعب خايع المرزقاني الشمري
|الثالث المتوسط
|المثنى بن حارثة المتوسطة
|سكاكا
|60
|سيف مرضي ملفي الشمري
|الثالث المتوسط
|المثنى بن حارثة المتوسطة
|سكاكا
|61
|عمرو خالد محمد منصور محمد
|الثالث المتوسط
|عمر بن الخطاب المتوسطة
|سكاكا
|62
|أحمد زياد أحمد الوشيح
|الثالث المتوسط
|التحكيم الأهلية المتوسطة
|دومة الجندل
|63
|عبدالله سردي سعدي الرمالي الشمري
|الثالث المتوسط
|أبو جعفر المنصور المتوسطة
|دومة الجندل
|64
|عبدالمجيد هزاع بادي النماصي الشمري
|الثالث المتوسط
|الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة
|دومة الجندل
|65
|ريان رياض أحمد الوشيح
|الثالث المتوسط
|سعيد بن زيد المتوسطة
|دومة الجندل
|66
|رائد عبدالهادي نمر السبيلة
|الثالث المتوسط
|سعيد بن زيد المتوسطة
|دومة الجندل
|67
|سيف محمد عميشان الفليحاني الشراري
|الثالث المتوسط
|المقداد بن عمرو المتوسطة
|دومة الجندل
|68
|سليمان يوسف جادالله المقبل
|الثالث المتوسط
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|دومة الجندل
|69
|وليد محمد عبد العزيز المهري
|الثالث المتوسط
|بيان طبرجل الأهلية المتوسطة
|طبرجل
|70
|عبدالرحمن علي اديلم الشراري
|الثالث المتوسط
|بسيطا الأهلية المتوسطة
|طبرجل
|71
|محمد نواف محارب الرويلي
|الثالث المتوسط
|الرفيعة المتوسطة
|صوير
|72
|زياد عبيدالله بنيه الخضري العطوي
|الأول ثانوي
|الشيخ ابن باز الثانوية
|دومة الجندل
|73
|عادل بن عناد بن كاتب النماصي الشمري
|الأول ثانوي
|الشيخ ابن باز الثانوية
|دومة الجندل
|74
|محمد زامل نادي المرعي
|الأول ثانوي
|الزبير بن العوام الثانوية
|دومة الجندل
|75
|بندر بن فهد عبيد السبيلة
|الأول ثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز (مقررات)
|دومة الجندل
|76
|عبدالمجيد بن سلامة نداء الزارع
|الأول ثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز (مقررات)
|دومة الجندل
|77
|فايز بن ناصر فايز الزارع
|الأول ثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز (مقررات)
|دومة الجندل
|78
|فيصل بن محمد سليمان الفلاح
|الأول ثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز (مقررات)
|دومة الجندل
|79
|مهدي بن عواد مقبول البادي
|الأول ثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز (مقررات)
|دومة الجندل
|80
|حسن البكر محمد صالح الدبل
|الأول ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|81
|عبدالرحمن بن عبدالحميد إبراهيم الفراس
|الأول ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|82
|عمر بن عبدالرحمن سعد الزارع
|الأول ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|83
|مالك بن دليمان محمد الحسن
|الأول ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|84
|محمد المهدي عبدالرحمن مهدي مسدي
|الأول ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|85
|نواف بن قبلان نويصر الحسن
|الأول ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|86
|يحيى بن حمود لافي الحسن
|الأول ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|87
|فارس فؤاد قاسم برغوث
|الأول ثانوي
|أبي عبيدة الثانوية
|سكاكا
|88
|محمد سعد محمد عبدالصمد
|الأول ثانوي
|الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية
|سكاكا
|89
|نواف عبدالرحمن عايد المفرج
|الأول ثانوي
|الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية
|سكاكا
|90
|عبدالله بن عيادة بن سكران الدغماني الرويلي
|الأول ثانوي
|عبدالرحمن السديري الثانوية
|سكاكا
|91
|منذر عطا الله عبدالله العياف
|الأول ثانوي
|العمرية الاهلية
|سكاكا
|92
|أحمد عبد ربه مبارك السعدون
|الأول ثانوي
|العمرية الاهلية
|سكاكا
|93
|عمر سليمان حسين أبو عمرة
|الأول ثانوي
|العمرية الاهلية
|سكاكا
|94
|أحمد بن جابر رمزي مصطفى
|الأول ثانوي
|ثانوية نهاوند ( مقررات )
|سكاكا
|95
|خالد بن سنيد فريح الرويلي
|الأول ثانوي
|ثانوية نهاوند ( مقررات )
|سكاكا
|96
|فواز بن الحلو دول الرويلي
|الأول ثانوي
|ثانوية نهاوند ( مقررات )
|سكاكا
|97
|عبدالعزيز بن لافي مفرح السرحاني
|الأول ثانوي
|ثانوية نهاوند ( مقررات )
|سكاكا
|98
|سهيل بن عمر الفحاط الرويلي
|الأول ثانوي
|ثانوية نهاوند ( مقررات )
|سكاكا
|99
|نواف بن مناحي شفاقة الشمري
|الأول ثانوي
|ثانوية نهاوند ( مقررات )
|سكاكا
|100
|ليث بن ضميري عايد الرويلي
|الثاني الثانوي
|ثانوية نهاوند ( مقررات )
|سكاكا
|101
|ريان بن حمد قبيل الرويلي
|الأول ثانوي
|ثانوية منارة الأنجال الاهلية
|سكاكا
|102
|فهد بن حمدان صالح السرحاني
|الأول ثانوي
|ثانوية منارة الأنجال الاهلية
|سكاكا
|103
|محمد بن أحمد هويش الفهيقي
|الأول ثانوي
|ثانوية أندلس الجوف الاهلية
|سكاكا
|104
|فارس بن طارق فارس الشرعان
|الأول ثانوي
|القمم الاهلية
|سكاكا
|105
|طارق بن زياد هليل الضويحي
|الأول ثانوي
|ثانوية الجزيرة
|سكاكا
|106
|مشاري بن أحمد الفارس
|الأول ثانوي
|ثانوية الجزيرة
|سكاكا
|107
|باسل بن كاتب قنوف الشمري
|الأول ثانوي
|ثانوية اليرموك ( مقررات )
|سكاكا
|108
|أحمد بن إبراهيم عبدالخالق إبراهيم
|الأول ثانوي
|ثانوية الجوف الأهلية
|سكاكا
|109
|حاتم بن عبدالوهاب صالح البليهد
|الأول ثانوي
|سماء الأبداع الاهلية
|سكاكا
|110
|خالد نايف متعب الغنام
|الأول ثانوي
|سماء الأبداع الأهلية
|سكاكا
|111
|خالد منصور فلاح الشراري
|الأول ثانوي
|منابر الخير
|طبرجل
|112
|ماهر محمد العايد
|الأول ثانوي
|طبرجل الاهلية
|طبرجل
|113
|أحمد وليد عبدالعاطي يوسف
|الأول ثانوي
|ثانوية بيان الأهلية
|طبرجل
|114
|احمد رمضان محمد احمد
|الأول ثانوي
|ثانوية بيان الأهلية
|طبرجل
|115
|أحمد السيد التهامي عرفات
|الثاني الثانوي
|الزبير بن العوام الثانوية
|دومة الجندل
|116
|أحمد عبدالله كامل عبدالرحمن
|الثاني الثانوي
|الزبير بن العوام الثانوية
|دومة الجندل
|117
|فيصل راكان كايد القاضب
|الثاني الثانوي
|الزبير بن العوام الثانوية
|دومة الجندل
|118
|إبراهيم الصادق احمد الشهاب
|الثاني الثانوي
|أبي عبيدة الثانوية
|سكاكا
|119
|إبراهيم محمود عبدالعزيز جرابيع
|الثاني الثانوي
|أبي عبيدة الثانوية
|سكاكا
|120
|إسلام سمير محمد حافظ
|الثاني الثانوي
|أبي عبيدة الثانوية
|سكاكا
|121
|عبدالرحمن شريف حسن محمد
|الثاني الثانوي
|أبي عبيدة الثانوية
|سكاكا
|122
|عمر خالد حمدى عبد الباقى
|الثاني الثانوي
|أبي عبيدة الثانوية
|سكاكا
|123
|مؤمن مدحت حسن أحمد
|الثاني الثانوي
|أبي عبيدة الثانوية
|سكاكا
|124
|محمد خالد مصطفي كمال أبو النور
|الثاني الثانوي
|أبي عبيدة الثانوية
|سكاكا
|125
|حمدي بن احمد بن أبو اليزيد النجار
|الثاني الثانوي
|الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية
|سكاكا
|126
|عمر محمود البدري محمد
|الثاني الثانوي
|الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية
|سكاكا
|127
|محمد بن سمير إبراهيم محمد
|الثاني الثانوي
|الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية
|سكاكا
|128
|فهد بن عبدالله عطاء العرجان
|الثاني الثانوي
|التحكيم الاهلية
|دومة الجندل
|129
|عبدالعزيز بن حمدان أحمد الفلاح
|الثاني الثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز (مقررات)
|دومة الجندل
|130
|وليد بن عبدالله عبدالرحمن الزارع
|الثاني الثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز( مقررات)
|دومة الجندل
|131
|مشعل بن عبدالعزيز معزي العباس
|الثاني الثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز( مقررات)
|دومة الجندل
|132
|سالم بن إبراهيم سالم الجدوع
|الثاني ثانوي
|ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز (مقررات)
|دومة الجندل
|133
|ناصر بن متعب عبدالله الريس
|الثاني ثانوي
|ثانوية اليمامة
|دومة الجندل
|134
|عبدالرحمن بن فهد عبدالله الناصر
|الثاني ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|135
|محمد سيف النصر محمد الحسن علي
|الثاني ثانوي
|ثانوية الملك سعود ( مقررات )
|دومة الجندل
|136
|خالد بن عبدالمحسن بن صالح الزهراني
|الثاني الثانوي
|عبد الرحمن السديري الثانوية
|سكاكا
|137
|عبدالسلام بن هايل بن فندي الفريجي الرويلي
|الثاني الثانوي
|عبد الرحمن السديري الثانوية
|سكاكا
|138
|فهد بن نايف مزيد الرويلي
|الثاني الثانوي
|ثانوية أندلس الجوف الاهلية
|سكاكا
|139
|بندر بن أحمد محمد الحماص
|الثاني ثانوي
|القمم الاهلية
|سكاكا
|140
|محمود صديق محمود حميدة
|الثاني ثانوي
|ثانوية الأندلس
|سكاكا
|141
|كريم سمير المحمدي عطية
|الثاني ثانوي
|ثانوية الجوف الاهلية
|سكاكا
|142
|أيمن حمود يتيم الرويلي
|الثاني الثانوي
|الخندق الثانوية
|صوير
|143
|عبدالعزيز فايز لافي الرويلي
|الثاني الثانوي
|ثانوية أبن رشد (مقررات)
|صوير
|144
|أحمد عصام كمال عثمان
|الثاني ثانوي
|منابر الخير
|طبرجل
|145
|عمر مجدي سيد محمد
|الثاني ثانوي
|طبرجل الاهلية
|طبرجل
|146
|حسام عبيدالله زايد السراب الشراري
|الثاني ثانوي
|ثانوية بيان الأهلية
|طبرجل
|147
|مازن بدر صبيح الهملان الشراري
|الثاني ثانوي
|ثانوية بيان الأهلية
|طبرجل
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