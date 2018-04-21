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أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بمركز الفوارة بـ100 مليون ريال

أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بمركز الفوارة بـ100 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=569959
المناطق - بريدة

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، خلال زيارته التفقدية لمركز الفوارة يوم الأحد 6 شعبان 1439هـ ، عددًا من المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة في المجالات التعليمية والبلدية والخيرية بتكلفة بلغت أكثر من 100 مليون ريال ، اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خدمة للمركز وسكانه.

كما يتفقد سمو أمير منطقة القصيم سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ، وذلك ضمن جولات سموه المستمرة لمحافظات ومراكز المنطقة ، التي يحرص من خلالها الوقوف شخصياً عليها ومتابعتها في ظل ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، حيث تأتي رعاية سموه لتدشين هذه المشروعات في إطار الخطط الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة بالمركز ، بما يلبي تطلعات الأهالي.

وعبر رئيس مركز الفوارة سالم بن نحيت ، عن سعادته وأهالي المركز بهذه الزيارة لسمو أمير منطقة القصيم لتدشين حزمة من المشاريع التنموية والحيوية المتنوعة وتفقد أحوال المواطنين والالتقاء بهم وتلمس احتياجاتهم ، ومتابعة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها ، والتي تأتي لتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة المباركة بالمواطنين ، وتحقيق المشاريع التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية ، منوهاً بما تحقق لمركز الفوارة من تطور ونماء بفضل الله عز وجل أولاً ثم بدعم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، والمتابعة والاهتمام الذي يوليه سمو أمير منطقة القصيم.

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