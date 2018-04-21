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محطة “سار” تستضيف أول فعالية ترفيهية وتوعية لذوي التوحّد وأسرهم

محطة “سار” تستضيف أول فعالية ترفيهية وتوعية لذوي التوحّد وأسرهم
http://almnatiq.net/?p=569962
المناطق - واس

اختتمت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” اليوم, استضافة أول فعالية ترفيهية توعوية مخصصة لتسليط الضوء على ذوي التوحّد ومعاناتهم بعنوان “عالم أزرق”، والمتاح حضورها لعموم الأسر في محطة “سار” للركاب الواقعة على طريق الثمامة بالرياض, وذلك ضمن برامجها لتعزيز المشاركة المجتمعية وبالتزامن مع شهر التوحّد.
وتضمنت الفعالية عدداً من النشاطات، على مدى 3 أيام، أبرزها مدينة التوحّد الترفيهية، والمنطقة التوعوية، وسوق “عالم أزرق”، ومنطقة ألعاب، ومسرحاً لتقديم عروض ومشاركات ترفيهية
وتعريفية بالتوحّد، بالإضافة إلى جلسات لمناقشة قضايا التوحّد والمتوحّدين.
وشهدت الفعالية، بعد حفل الافتتاح، جلسات قدمها أخصائيون واستشاريون، كما قدّم بعض الحضور تجاربهم في التعايش مع أقاربهم من ذوي التوحّد، إلى جانب جلسات لأطباء احتوت نصائح
حول الطرق السليمة لصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديداً صحة الفم والأسنان، وشمل البرنامج التوعوي جلسة للتعامل الصحيح مع أدوية ذوي التوحّد قدمها صيدلاني متخصص.
وتأتي استضافة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ومشاركتها في إنجاح هذه الفعالية استشعاراً لدورها تجاه فئات المجتمع، وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستحقون وأسرهم
كل الدعم والمساعدة، إلى جانب توفير الخيارات الترفيهية والتوعوية التي يقوم عليها متخصصون.
يذكر أن فعالية “عالم أزرق” نظمت بالتعاون مع مجموعة أنمى الاستشارية المعنيّة بخدمات التربية الخاصة وإرشاد الأسر، والهيئة العامة للترفيه، وبدعم عدد من الرعاة والشركات الوطنية،
وشهدت إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال، وذلك حرصاً على زيادة مستوى وعي أفراد المجتمع بذوي التوحّد وكيفية التعامل معهم، وإطلاع أسرهم على مستجدات التوحّد بالإضافة الأنشطة الترفيهية المناسبة لذوي التوحّد.

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