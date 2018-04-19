جامعة املج تزف الخريجين برعاية البازعي ومدير جامعة تبوك

أملج - فايز السميري

رعي مدير جامعة تبوك معالي الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي ومحافظ املج زياد بن عبدالحسن البازعي حفل الخريجين بالكلية الجامعية في املج مساء اليوم بحضور وكلاء الجامعة وعميد الكلية الجامعية باملج الدكتور سمير بن عبدالله نوح ، واعيان ومشائخ المحافظة على مسرح الكلية.

وبدا الحفل بالقرآن الكريم وكلمة الخريجين القاها الطالب خالد الشريف ثم مسيرة الخريجين ، وكلمة الاهالي لرئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد عبدالعزيز بن محمود الجهني ثم فقرة بعنوان الكلية في ارقام تناولت اعداد الخريجين في التخصصات على مر السنوات تلى ذلك كلمة لعميد الكلية الدكتور سمير نوح ذكر فيها ان الكلية اليوم تزف الدفعة الثانية من الخريجين وعددهم ٢٤٥ طالباً في خمس تخصصات وهي الدراسات الاسلامية واللغة العربية واللغات والترجمة والرياضات والحاسب الآلي ، ثم اوبريت من كلمات الدكتور حشمت مفتي واداء عدد من طلاب الكلية.

واختتم الحفل بكلمة لمدير جامعة تبوك اكد فيها “الذيابي” ان حفل التخرج اليوم هو امتداد لحفل خريجي وخريجات الجامعة الثاني عشر الذي رعاه صاحب السمو الملكي فهد بن سلطان امير منطقة تبوك قبل ايام معرباً عن شكره لامير المنطقة على دعمه للجامعة وفروعها ولمحافظ املج زياد البازعي مهنيئاً الطلاب وأوليائهم بمناسبه التخرج واضاف ان مرحلة البكلوريوس هي بداية الانطلاقة للتعلم وتطوير الذات وكسب الخبرات واكمال التعليم والتدريب اللازم لقيادة الجيل لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في ظل المشاريع الكبيرة التي اعُلن عنها في المنطقة ، وفي الختام تم تكريم الطلاب المتفوقين والمشاركين في الحفل.