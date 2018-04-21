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وزير التعليم يتوج الطالب بشار من تعليم الزلفي بالمركز الأول في مسابقة حاور

وزير التعليم يتوج الطالب بشار من تعليم الزلفي بالمركز الأول في مسابقة حاور
http://almnatiq.net/?p=569977
المناطق - الرياض

حقق الطالب بشار بن ناصر المسلم من ثانوية طيبة بتعليم الزلفي المركز الأول على المستوى الوطني في المسابقة الوطنية للحوار الطلابي التي يشرف عليها مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الطلابي حاور، حيث كرّم معالي وزير التعليم الطالب بشار في الحفل الختامي للمسابقة الذي أقيم يوم الخميس الماضي على مسرح وزارة التعليم.

ومن جانبه بارك سعادة مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي لأسرة تعليم الزلفي وللطالب وأسرته ومدرسته تحقيق هذا الإنجاز، مقدماً عظيم شكره وامتنانه للزملاء في وحدة التوعية الفكرية “حصانة” وللنشاط الطلابي، ولقائد ثانوية طيبة على جهودهم الفاعلة والمتميزة في التوجيه والمتابعة.

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