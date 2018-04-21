برنامج تدريبي وحملة وقائية لـ”149″ مستفيدة في تأهيل الإناث بحي القدس

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نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع برنامجين موجهين لـ149 من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية داخل المركز والموظفات العاملات معهن

أقيم البرنامج التدريبي الأول”تنمية مهارات الاتصال والحوار” على مدار يومين كاملين بالتعاون مع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية وقدمته المدربات غادة العمير وسحر الشريف وامل الكليب تناولن فيه مباديء وانواع الحوار والتواصل وعوائق الحوار ومساراته وابرز المهارات الأساسية للتواصل والحوار وطرق اكتسابها وتطبيقها ، وصاحب البرنامج مجموعة من العروض المرئية والتطبيقات العملية وفي نهايته تم تسليم شهادات الحضور للمتدربات .

كما نفذ القسم الطبي في المركز حملة طبية وقائية لمقيماته من ذوات الإعاقة واليتيمات تضمنت اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على سلامتهن وخلوهن من بعض الأمراض المزمنة مثل ” السكري وضغط الدم ومستوى الفلورايد في الأسنان ” كما شملت الحملة أيضاً قياس الطول والوزن و توزيع المنشورات التوعوية والإجابة على استفسارات المستفيدات.

يشار الى ان هذه البرامج تأتي ضمن مجموعة من البرامج التدريبية والوقائية الدورية التي يقدمها مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس لمقيماته لتثقيفهن ومتابعة اوضاعهن الصحية ولتعزيز علاقات منسوباته بمكان العمل والارتقاء بمستوى اداءهن مع الحالات المقيمة داخل المركز.