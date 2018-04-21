احدث الأخبار

ترحيب أممي بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية وإطلاق القذائف الباليستية
أبرز المواد
 وزير الصحة اليمني يشيد بالكادر الطبي لمنظمة البلسم ويشكر المملكة
أبرز المواد
 سفير السعودية باليمن: ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة نفطية
أبرز المواد
 الهلال الأحمر في الشمالية يرفع جاهزيته تحسباً لأي طارئ بسبب الأحوال الجوية
أبرز المواد
 تحت وسم ” رؤية وإنجاز ” : شؤون الطالبات بجامعة الجوف تحتفل بختام الأنشطة الطلابية
منطقة الجوف
 برعاية الأمير بدر بن سلطان .. جامعة الجوف تنظم آخر احتفالات التخرج لهذا العام بتخريج طالبات القريات وطبرجل
منطقة الجوف
 عمل الرياض يُحرر “213” مخالفة وينذر “110” منشأة ويضبط “50” وافداً مخالفاً خلال أسبوع
أبرز المواد
 الأحوازيون يحيون ذكرى الاحتلال في مختلف عواصم العالم وسط مطالب للمنظمات الدولية بالتدخل
أبرز المواد
 برنامج تدريبي وحملة وقائية لـ”149″ مستفيدة في تأهيل الإناث بحي القدس
منطقة الرياض
 شاركت فيه 19 فنانة من طالبات الجامعة : شؤون الطالبات بجامعة الجوف تختتم فعاليات معرض ” أنامل مبدعة “
منطقة الجوف
 مصادر رسمية: اختيار إحدى الممثلات الخليجيات وجهاً إعلانياً لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة “اجتهادات غير دقيقة”
أبرز المواد
 وزير التعليم يتوج الطالب بشار من تعليم الزلفي بالمركز الأول في مسابقة حاور
منطقة الرياض
سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

أبرز المواد
المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

أبرز المواد
بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

أبرز المواد
الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

أبرز المواد

عمل الرياض يُحرر “213” مخالفة وينذر “110” منشأة ويضبط “50” وافداً مخالفاً خلال أسبوع

عمل الرياض يُحرر “213” مخالفة وينذر “110” منشأة ويضبط “50” وافداً مخالفاً خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=569994
المناطق - الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير ، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن تحرير “213” مخالفة وإنذار “110” منشأة، وضبط “50” وافداً تم تسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإنهاء اجراءات ترحيلهم.

وأكد مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض احمد المطوع، على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وعلى جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات شملت “2199” منشأة تجارية.

ودعى المطوع المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

روابط ذات صلة

ترحيب أممي بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية وإطلاق القذائف الباليستية

ترحيب أممي بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية وإطلاق القذائف الباليستية
وزير الصحة اليمني يشيد بالكادر الطبي لمنظمة البلسم ويشكر المملكة

وزير الصحة اليمني يشيد بالكادر الطبي لمنظمة البلسم ويشكر المملكة
سفير السعودية باليمن: ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة نفطية

سفير السعودية باليمن: ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة نفطية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*