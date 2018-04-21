برعاية الأمير بدر بن سلطان .. جامعة الجوف تنظم آخر احتفالات التخرج لهذا العام بتخريج طالبات القريات وطبرجل

المناطق - الجوف

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، أقامت الجامعة مساء اليوم السبت بمجمع كليات البنات في محافظة القريات آخر احتفالاتها بتخريج الدفعة 12 من طلابها وطالباتها، حيث شاركت خريجات الجامعة من طالبات كليات القريات وطبرجل رفقة أمهاتهن وأستاذاتهن بهذه المناسبة الوطنية، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المكلفة د. أسماء المويشير، والمشرفة الإدارية لمجمع كليات البنات بالقريات د .صالحة العقيلي، والمشرفة الإدارية لمجمع طبرجل د. عايدة الأحمدي، ووكيلات الكليات ومنسوبات الجامعة، وكذلك سيدات من المجتمع المحلي، حيث تجاوز عدد خريجات كليات القريات 700 طالبة، بينما تجاوز عددهن من كليات طبرجل 300 طالبة.

وكان الحفل الذي قدَّمت لفقراته الطالبة ثناء خالد الرويلي قد انطلق بمسيرة الخريجات، ثم ألقت الطالبة مشاعل علي العازمي كلمة الخريجات، أعربت خلالها عن مشاعرها وزميلاتها بموسم الحصاد الذي أعقب سنوات من الجد والمثابرة والتحصيل العلمي، مشيرةً إلى رغبتها وكل الخريجات بترجمة هذا الإنجاز على أرض الواقع، من خلال الإسهام في بناء الوطن علماً وعملاً.

بعد ذلك عُرض فيلم مرئي يحكي جوانب من أبرز إنجازات الجامعة خلال العام الماضي، في المجالات البحثية والمجتمعية والإدارية وغيرها من المجالات.

ثم تلت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المكلفة د. أسماء المويشير بيان الخريجات حسب كلياتهن، لافتةً إلى القرارات الملكية التي عززت مكانة المرأة وأتاحت لها المزيد من الإمكانات لكي تثبت قدرتها على ممارسة دورها في خدمة الدين والوطن، كما أعلنت نتائج التخرج على مستوى كليات الجامعة، رافعة شكرها الوافر للقيادة الحكيمة على ما توليه من دعم كبير وتمكين للمرأة، وكذلك لمعالي وزير التعليم ومعالي مدير الجامعة على دعمه لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات، فيما هنَّأت بختام كلمتها جميع الخريجات، وشكرت جميع فرق العمل التي بذلت الجهد في إعداد الحفل.

وعُرضت كلمة مسجلة لمعالي مدير الجامعة أ.د / إسماعيل البشري أعرب فيها عن اعتزازه بهذا اليوم الذي عدَّه من أيام الوطن المباركة، مرحِّباً بالحاضرات من طالبات الجامعة ومنسوباتها والضيفات من مجتمعي القريات وطبرجل، مضيفاً : ” تنطلق بلادنا نحو مستقبل واعد، ونهضة شاملة قائدها سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين، في سبيل تحقيق الرؤية الطموحة للبلاد، لتحقق للوطن والمواطنين اقتصاداً مزدهراً ووطناً طموحاً ومجتمعاً حيوياً”.

وبارك مدير الجامعة للطالبات وأمهاتهن هذا الإنجاز الذي سبقه الجهد والصبر والطموح في تحصيل العلم والمعرفة، مستعرضاً عقب ذلك جملة المنجزات التي تحققت في الجامعة هذا العام، والتي كان من أهمها بناء الخطة الاستراتيجية للجامعة على ضوء ما ورد في الرؤية الوطنية الطموحة، ومراجعة جميع الخطط الأكاديمية في الكليات وإعادة تقييمها بما يحقق أهداف الرؤية، كما أشار معاليه إلى اعتماد كلية طب الأسنان أكاديمياً لدى الهيئة الأوروبية لتعليم طب الأسنان، باعتبارها رابع كلية على مستوى المملكة، واعتماد الكلية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصبح مركز تدريب للبورد السعودي، وكذلك حصول كلية الصيدلة على المركز الرابع في معرض ومؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا، وما حققته أيضاً كلية الطب في إجراء عمليات جراحية متقدمة ومعقدة تجرى لأول مرة على مستوى شمال المملكة، بالإضافة إلى منجزات أخرى تحققت لمختلف الكليات، مشيراً إلى القفزات التي تحققت في مجال الابتعاث، والنشر العلمي الموافق لأعلى المعايير العالمية، والمعامل المتطورة والمتنوعة التي تم توفيرها لتواكب العملية التعليمية، وما تم تحقيقه من مراكز متقدمة في المجال الرياضي في مختلف الألعاب على مستوى الوطن، وكذلك العقود الإنشائية التي تم توقيعها، مساهِمةً بكل ذلك في خدمة الوطن والمجتمع، مضيفاً أن الجامعة ترجمت هذا الدعم الكبير الذي توفره الدولة لقطاع التعليم، مقدماً الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام ورعاية للتعليم في البلاد، ولأمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على رعايته حفلات التخرج بالجامعة، واهتمامه بشؤونها ودعمها، ولمعالي وزير التعليم لدعمه اللامحدود للجامعة.

وفي ختام كلمته قدم الدكتور البشري الشكر لكافة منسوبات الجامعة من وكيلات وأستاذات وإداريات في مختلف كليات الجامعة وفروعها في سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل، ولكل الجهات الحكومية التي تعاونت مع الجامعة طيلة العام.

واختُتم الحفل باستلام الطالبات المتفوقات وثائقهن من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. المويشير.