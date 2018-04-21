تحت وسم ” رؤية وإنجاز ” : شؤون الطالبات بجامعة الجوف تحتفل بختام الأنشطة الطلابية

بعد ذلك ألقت وكيلة عميد شؤون الطلاب د. مها اليزيدي كلمةً أوضحت فيها أن العمادة تحرص على توفير الإمكانات اللازمة لدعم الطالبات وتحفيزهن على الانخراط في مسار الأنشطة التي تسهم في رفع ثقتهن بأنفسهن وتستوعب ما لديهن من قدرات ومهارات يمكن صقلها عبر جملة الفعاليات التي تنظمها العمادة طيلة العام، معربةً عن اعتزازها بما حققته الطالبات المشاركات في كافة أنشطة العام الجاري، وما تُرجم على شكل منجزات وإبداعات علمية ومهارية وفنية، داعيةً كافة طالبات الجامعة إلى الاقتراب مزيداً من البرامج التي تقدمها الجامعة في سبيل دعمهن ضمن هذا المجال.

كما ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المكلفة د. أسماء المويشير كلمةً قدمت خلالها الشكر لعمادة شؤون الطلاب على ما تبذله من جهود واضحة في تطبيق برامجها التفاعلية المتنوعة، لافتةً إلى أن ما توفره الجامعة ممثلةً بالعمادة يستوجب على الطالبات التفاعل وإبراز كل ما لديهن من مهارات.