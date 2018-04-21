تحت وسم ” رؤية وإنجاز ” : شؤون الطالبات بجامعة الجوف تحتفل بختام الأنشطة الطلابية

اختتمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف – شطر الطالبات – أعمال النشاط الطلابي للعام الجامعي الجاري، حيث شمل حفل الختام الذي أقيم بمجمع كليات البنات في سكاكا عدداً من الفقرات المتنوعة، مثل الأناشيد الوطنية، وعرض أعمال مرئية تحكي جوانب مما أنجز طيلة الأعوام القليلة في الجامعة ووطننا العزيز، كما قُدمت مسرحية أدتها مجموعة من طالبات الجامعة تحت عنوان ( الوهم )، تناولن خلال مَشاهدها قضية الابتزاز، وكيفية وقاية الفتيات من الوقوع في هذا الخطر، وسبل معالجة هذا النوع من الوقائع وتجنّبه.
بعد ذلك ألقت وكيلة عميد شؤون الطلاب د. مها اليزيدي كلمةً أوضحت فيها أن العمادة تحرص على توفير الإمكانات اللازمة لدعم الطالبات وتحفيزهن على الانخراط في مسار الأنشطة التي تسهم في رفع ثقتهن بأنفسهن وتستوعب ما لديهن من قدرات ومهارات يمكن صقلها عبر جملة الفعاليات التي تنظمها العمادة طيلة العام، معربةً عن اعتزازها بما حققته الطالبات المشاركات في كافة أنشطة العام الجاري، وما تُرجم على شكل منجزات وإبداعات علمية ومهارية وفنية، داعيةً كافة طالبات الجامعة إلى الاقتراب مزيداً من البرامج التي تقدمها الجامعة في سبيل دعمهن ضمن هذا المجال.
كما ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المكلفة د. أسماء المويشير كلمةً قدمت خلالها الشكر لعمادة شؤون الطلاب على ما تبذله من جهود واضحة في تطبيق برامجها التفاعلية المتنوعة، لافتةً إلى أن ما توفره الجامعة ممثلةً بالعمادة يستوجب على الطالبات التفاعل وإبراز كل ما لديهن من مهارات.
وانتهى الحفل بتكريم الجهات الخارجية مثل مدارس الرحمانية، والقمم، ورياض الصالحين، وكذلك منسوبات الهيئة التدريسية بالجامعة اللاتي شاركن في تنفيذ المحاضرات والدورات، والطالبات المساهمات في الأنشطة والأندية، كما تم تكريم منسقات الكليات اللاتي شاركن العمادة في تنفيذ برامجها، وتسليم جائزة أفضل كلية والتي كانت من نصيب كلية التربية، وجائزة الأندية الطلابية التي نالها نادي التطوع، بالإضافة إلى تكريم موظفات العمادة على جهودهن طيلة العام، واللجان المشاركة في الإعداد لحفل التخرج.
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