رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث – لا قدر الله – بسبب أحوال الطقس .
ودعت هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن احوال الطقس و الغبار والرياح وما ينتجه ذلك من تدني مستوى الرؤية الأمر الذي يتطلب ضرورة تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث مثل القيادة بسرعة زائدة ، او الانشغال عن قيادة المركبة ، وتجنب الأماكن المفتوحة خاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية ؛ لعدم التعرض للغبار والأتربة ، وارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل خلال موجات الغبار .
و أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية / مساعد غالي العنزي أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (٩٩٧) على مدار ٢٤ ساعة .
ونتمنى للجميع السلامة الدائمة.
الهلال الأحمر في الشمالية يرفع جاهزيته تحسباً لأي طارئ بسبب الأحوال الجوية
رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث – لا قدر الله – بسبب أحوال الطقس .
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