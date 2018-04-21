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الهلال الأحمر في الشمالية يرفع جاهزيته تحسباً لأي طارئ بسبب الأحوال الجوية
http://almnatiq.net/?p=570004
عرعر - خالد الضبيبي

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث – لا قدر الله – بسبب أحوال الطقس .
ودعت هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن احوال الطقس و الغبار والرياح وما ينتجه ذلك من تدني مستوى الرؤية الأمر الذي يتطلب ضرورة تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث مثل القيادة بسرعة زائدة ، او الانشغال عن قيادة المركبة ، وتجنب الأماكن المفتوحة خاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية ؛ لعدم التعرض للغبار والأتربة ، وارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل خلال موجات الغبار .
و أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية / مساعد غالي العنزي أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (٩٩٧) على مدار ٢٤ ساعة .
ونتمنى للجميع السلامة الدائمة.

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