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ترحيب أممي بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية وإطلاق القذائف الباليستية

ترحيب أممي بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية وإطلاق القذائف الباليستية
http://almnatiq.net/?p=570020
المناطق _ الرياض

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار كوريا الشمالية بتعليق التجارب النووية وإطلاق القذائف الباليستية العابرة للقارات.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام اليوم، أشار فيه إلى أن هذه الخطوة الإيجابية تسهم في بناء الثقة وتؤدي إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل سلمي، مؤكداً التزام ودعم منظومة الأمم المتحدة لهذا المسعى.
وبشأن القمة الكورية المقررة في السابع والعشرين من الشهر الحالي، أعرب الأمين العام عن تمنياته بالنجاح لرئيسي الكوريتين في العمل باستئناف الحوار الجاد الذي يؤدي إلى السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
كما أشاد غوتيريش بإنشاء خط هاتفي مباشر بين زعيمي البلدين، معرباً عن الأمل في أن يساعد ذلك في تعزيز بناء الثقة والتفاهم وتضييق هوة الخلافات.

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